TV-Studie: Jeder Zweite ist bereit, für UHD-Inhalte zu zahlen

Fern­seh­zuschauer in Deutsch­land wollen Ultra HD (UHD) und würden dafür auch monat­lich einen Aufpreis zahlen. Mehr als 6 Euro würden aber die meisten nicht ausgeben.

Wird UHD der neue Standard?

Sieben von zehn Haus­halten, die den Kauf eines neuen TV-Geräts planen, möchten sich ein UHD-TV zulegen. Für die entspre­chenden Programme in UHD-Qualität ist jede(r) Zweite bereit, extra zu zahlen, wobei Filme und Doku­men­tationen ganz oben auf der Wunsch­liste stehen.

Das geht aus den Ergeb­nissen des HD+ UHD-Moni­tors 2020 hervor, einer reprä­sen­tativen Studie von S&L Rese­arch im Auftrag von HD+. Die Platt­form von SES Astra hat frei­lich ein hohes Eigen­inter­esse, da man selbst bereits UHD-Sender im Angebot hat.

Die meisten würden bis zu 6 Euro zahlen

Foto: Sky Im Vergleich zu HD-Fern­sehern zeichnen sich UHD-TVs durch mehr Bild­schärfe sowie einen höheren Kontrast­umfang und inten­sivere Farben aus - in Summe ist die Bild­qua­lität beim Fern­sehen sichtbar besser. Dies gilt insbe­son­dere für UHD-Inhalte und 52 Prozent der Befragten sind auch bereit, für diese zu bezahlen. Die bevor­zugte Preis­spanne liege laut der Studi­energeb­nisse zwischen "3 bis 6 Euro pro Monat" (16 Prozent der Befragten), gefolgt von "bis zu 3 Euro" (13 Prozent) und "6 bis 9 Euro" (12 Prozent). 4 Prozent der Studi­enteil­nehmer wären sogar bereit, pro Monat 12 Euro oder mehr zu zahlen, um Inhalte in UHD sehen zu können.

Ganz oben in der Gunst der Zuschauer stehen dabei Spiel­filme (von 85 Prozent als "inter­essant" oder "sehr inter­essant" bewertet) und Doku­men­tationen (80 Prozent). Fußball und Nach­richten (je 55 Prozent) sowie Serien (53 Prozent) wünschen sich gut die Hälfte der Befragten.

Viele bereits tech­nisch ausge­stattet

Viele Haus­halte sind tech­nisch bereits ausge­stattet, um UHD-Inhalte genießen zu können, denn gut ein Viertel der Befragten (26 Prozent) besitzt bereits einen UHD-Fern­seher. 41 Prozent der Befragten wollen sich (sehr) wahr­schein­lich inner­halb der nächsten 12 Monate einen neuen Fern­seher kaufen. In den meisten Fällen wird dabei ein UHD-TV im Haus­halt landen.

Sieben von zehn Haus­halten, die den Kauf eines neuen TV-Geräts planen, möchten sich "sehr wahr­schein­lich" ein UHD-TV zulegen. Das korre­spon­diert mit aktu­ellen Verkaufs­zahlen der GfK: demnach sind 70 Prozent der 2020 abge­setzten Fern­seher in Deutsch­land UHD-Geräte. Vermehrt scheint das auch auf Zweit- oder Dritt­geräte in einem Haus­halt zuzu­treffen. Gut zwei Drittel der Befragten des HD+ UHD Moni­tors 2020 geben an, mehr als ein Fern­seh­gerät zu nutzen. 67 Prozent davon bestä­tigen, es sei ihnen wichtig, dass weitere Fern­seher denselben tech­nischen Stan­dard erfüllen wie ihr Haupt­gerät.

Ein weiterer Treiber für die stei­gende Nach­frage nach UHD-Geräten dürfte die sinkende Zufrie­den­heit mit aktuell im Haus­halt stehenden Fern­sehern sein. Nur jeder Dritte (35 Prozent) hält die Bild­qua­lität noch für ausrei­chend. Auch die in der Regel größeren Bild­schirm­dia­gonalen der UHD-Fern­seher wecken Begehr­lich­keiten: Nur noch 27 Prozent geben an, dass sie keinen größeren Flach­bild­schirm brau­chen.

Fehlendes Wissen über Ange­bote

Beim Blick auf die bestehenden UHD-Ange­bote der Sender herrscht große Unsi­cher­heit und Unkenntnis. Etwa jeder Zweite (48 Prozent) der Befragten weiß nicht, welche TV-Sender bereits in UHD ausstrahlen. Bei der Frage nach UHD-Anbie­tern nannten 20 Prozent der Befragten RTL, gefolgt von Sky (18 Prozent), ProSieben (16 Prozent), ZDF (15 Prozent), SAT.1 (14 Prozent) sowie UHD1 und RTL II (beide 10 Prozent). Genannt wurden aber auch Sender, die gar kein UHD-Angebot haben, etwa ARD (14 Prozent) oder VOX (8 Prozent).

Das Wissen über die Vorteile eines UHD-Gerätes ist sehr unter­schied­lich. 72 Prozent der Befragten nennen die bessere Bild­qua­lität, 52 Prozent bessere Farben und Kontraste. Aber nur 23 Prozent wissen, dass sie dank UHD auch einen größeren Fern­seher in ihrem Wohn­zimmer plat­zieren können, weil der Sitz­abstand zum TV-Gerät aufgrund der hohen Bild­auf­lösung bei UHD prak­tisch keine Rolle mehr spielt.

Die Deut­sche TV-Platt­form sieht Ultra-HD als neuen Stan­dard.