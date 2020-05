Discovery plant neuen Sender in UHD

Beim Disco­very Digital Brunch am 12. Mai 2020 stellte die Sender­gruppe ihre UHD-Pläne vor, darunter neben ausge­wählten Sport­über­tra­gungen auch ein 24-Stun­den­pro­gramm mit Sendungen in ultra­hoch­auf­lö­senden TV-Bildern.

Die neuen Pläne hätte Disco­very eigent­lich im Rahmen der Breit­band­messe ANGA COM vorge­stellt, die gestern gestartet wäre, wegen der Corona-Pandemie aber erst wieder im kommenden Jahr statt­findet. Also lud der Medi­en­kon­zern zusammen mit dem Breit­band­ver­band ANGA zum digi­talen Früh­stück ein. Dort stellte Disco­very seine Pläne in Sachen UHD vor. Es soll einen 24/7-Sender geben, der sein Programm in UHD-Auflö­sung ausstrahlt. Der Name: Disco­very UHD.

Bislang steht der Start von Disco­very UHD aber noch in den Sternen, denn die Sender­gruppe sucht nach Distri­bu­ti­ons­part­nern, mit denen sie das Sender­kon­zept um­setzen kann. Fest steht jeden­falls, dass es sich um einen Pay-TV-Kanal handeln wird. „Inhalte sind eben­falls vorhanden“, wie ein Unter­neh­mens­spre­cher auf Anfrage von teltarif.de erklärt. Bereits im ersten Jahr werden drei Viertel der Programm­in­halte in nativem UHD mit HDR-Qualität (High Dynamic Range) ausge­strahlt. Im zweiten Jahr soll dann das komplette Programm in nativem UHD ausge­strahlt werden.

Olym­pi­sche Spiele in UHD

Discovery Ultra zeigt vom Start weg 75 Prozent des Programms in nativem UHD mit HDR-Qualität

Bild: Discovery Inhalt­lich wird sich Disco­very Ultra am Disco­very Channel orien­tieren. Bekannte Fran­chise-Shows wie „Fang des Lebens“ werden ebenso mit dabei sein wie weitere Inhalte des Disco­very Chan­nels, die bereits in UHD-Auflö­sung produ­ziert werden. Damit wird Disco­very Ultra vor allem Themen­be­reiche wie Aben­teuer, Wissen, Technik und Tier­welt umfassen.

Neben Disco­very Ultra wird auch der zur Disco­very-Gruppe gehö­rende TV-Sender Euro­sport ausge­wählte Sport­groß­ereig­nisse in UHD-Auflö­sung über­tragen. Dazu zählen neben zahl­rei­chen Skirennen die Olym­pi­schen Sommer­spiele in Tokio, die auf das kommende Jahr verschoben wurden, sowie das Tennis-Grand-Slam-Turnier Roland Garros, die French Open. Auch bei diesen UHD-Über­tra­gungen sucht Disco­very Distri­bu­ti­ons­partner, die ihren Kunden anläss­lich dieser Sport­er­eig­nisse soge­nannte Popup-Chan­nels anbieten könnten. Inhaltlich orientiert sich Discovery Ultra am Discovery Channel und zeigt Serien wie "Big Cat Tales" in UHD

Bild: Discovery

Immer mehr Inhalte in UHD

Disco­very springt mit seinen UHD-Plänen auf einen stärker werdenden Trend auf. Die Zahl an Filmen und Sendungen in UHD-Auflö­sung steigt. Vorreiter sind die Strea­ming-Dienste, aber auch der Pay-TV-Anbieter Sky reichert sein Programm, vor allem im Sport­be­reich, mit immer mehr UHD-Inhalten an. Auch die öffent­lich-recht­li­chen Sender produ­zieren in UHD, wenn­gleich die Verbrei­tung oftmals auf deren Media­theken beschränkt ist. Von einem Regel­be­trieb ausge­wählter UHD-Inhalte sind sie noch weit entfernt.

Der Druck, eine bessere Bild­qua­lität ablie­fern zu müssen, dürfte aber nicht nur ange­sichts der zuneh­menden Zahl an UHD-Inhalten bei den Wett­be­wer­bern steigen. Inzwi­schen stehen in deut­schen Haus­halten knapp 14 Millionen UHD-fähige Fern­seher. Damit besitzt fast jeder fünfte Haus­halt einen UHD-Fern­seher. Im vergan­genen Jahr verfügten mehr als 60 Prozent der verkauften TV-Geräte über ein UHD-Panel. Eindeutig: Der Trend geht in Rich­tung ultra­hoch­auf­lö­sendes Fern­sehen.

