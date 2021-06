teltarif.de-Talk: So sind Sie bei der Fußball-EM live dabei

Podcast zur UEFA Euro 2020

Foto: Image licensed by Ingram Image, Grafik/Montage: teltarif.de Heute Abend beginnt die um ein Jahr verscho­bene UEFA Euro 2020. Zwar sollen bei allen Spielen auch wieder Zuschauer im Stadion live dabei sein. Die meisten Fußball­fans werden die Euro­pameis­ter­schaft aber sicher am Fern­seher, im Radio oder über das Smart­phone verfolgen. Dabei gibt es dieses Mal eine Beson­der­heit, über die wir mit unserem Multi­media-Experten Michael Fuhr im aktu­ellen Podcast von teltarif.de spre­chen.

Wer sich die neue Folge unseres Podcasts ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Arti­kels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Down­load-Möglich­keit und man kann den "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel"-Podcast auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abon­nieren. Nicht zuletzt findet sich der Podcast von teltarif.de auch bei Spotify, Amazon und Deezer.

Darüber spre­chen wir heute

Podcast zur UEFA Euro 2020

Foto: Image licensed by Ingram Image, Grafik/Montage: teltarif.de Alle Spiele der Fußball-Euro­pameis­ter­schaft werden im deut­schen Fern­sehen über­tragen. Die Sende­rechte hatten sich schon früh­zeitig die öffent­lich-recht­lichen Rund­funk­anstalten gesi­chert. Dennoch werden nicht alle Begeg­nungen bei ARD und ZDF zu sehen sein. Im Podcast unter­halten wir uns darüber, wie Fans das Komplett­paket auf die Matt­scheibe bekommen können.

Die Zeit der Sport-Sonder­wellen, die die Landes­rund­funk­anstalten der ARD früher zu Groß­ereig­nissen ange­boten hatten, ist leider schon lange vorbei. Dennoch ist es natür­lich möglich, auch die aktu­elle Fußball-Euro­pameis­ter­schaft im Radio zu verfolgen. Das dürfte vor allem dann inter­essant sein, wenn man während eines Spiels im Auto unter­wegs ist. Wo es die EM im Radio gibt, erfahren Sie im Podcast.

Das Internet bietet eben­falls die Möglich­keit, live mitzu­ver­folgen, wer sich in den Grup­pen­spielen und später in der K.O.-Phase der UEFA Euro 2020 durch­setzt. Auch dazu haben wir uns in der aktu­ellen Ausgabe von "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel" unter­halten.

Erschei­nungs­weise und Feed­back

Der "Strip­penzieher und Tarif­dschungel"-Podcast erscheint in loser Folge. Wir wünschen gute Unter­haltung und freuen uns über Ihr Feed­back in den Kommen­taren, per Apple Podcasts oder per E-Mail. Weitere Infor­mationen und einen Über­blick über alle bisher erschienen Folgen finden Sie auf dieser Podcast-Über­sichts­seite.

Podcast direkt anhören und abon­nieren

teltarif.de-Talk: So sind Sie bei der Fußball-EM live dabei Download RSS Leider unterstützt Ihr Browser das Podcastformat nicht. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version.