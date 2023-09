UEFA Champions League in TV, Radio und Live-Stream

In dieser Woche starten die euro­päi­schen Fußball-Pokal­wett­bewerbe in die Grup­pen­phase. Heute und morgen ist Auftakt in der UEFA Cham­pions League. Am Donnerstag geht es in der Europa League und in der Confe­rence League in die neue Saison. Dabei bleibt die Auftei­lung der TV- und Strea­ming-Über­tra­gungs­rechte gegen­über der vergan­genen Spiel­zeit unver­ändert.

Einen Groß­teil der Cham­pions League Spiele zeigt DAZN. Der Pay-TV- und Strea­ming-Anbieter über­trägt an jeden Grup­pen­spieltag 15 von 16 Spielen. Zuschauer haben die Wahl zwischen Einzel­spielen und der Konfe­renz. Im Nach­gang sind bei DAZN außerdem High­light-Clips zu sehen. Champions League Gruppenphase startet

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logo: UEFA, Montage: teltarif.de Um die UEFA Cham­pions League bei DAZN zu sehen, benö­tigen Zuschauer ein Unli­mited-Abon­nement. Dieses kostet bei einmo­natiger Mindest­lauf­zeit teure 44,99 Euro pro Monat. Kunden, die das Paket gleich für ein ganzes Jahr buchen, zahlen monat­lich 29,99 Euro. Im Preis enthalten sind neben der Königs­klasse des euro­päi­schen Fußballs unter anderem auch die Über­tra­gungen der Frei­tags- und Sonn­tags­spiele in der Fußball-Bundes­liga.

UEFA Cham­pions League bei Amazon Prime Video

Wenn DAZN 15 von 16 Spielen während der Grup­pen­phase der UEFA Cham­pions League über­trägt, ist das gleich­bedeu­tend damit, dass jeweils eine Partie von einem anderen Veran­stalter gezeigt wird. Das ist - wie schon in der Saison 2022/23 Amazon Prime Video. Hier ist jeweils ein "Topspiel am Diens­tag­abend" zu sehen. Das ist heute Abend das Auswärts­spiel von Borussia Dort­mund bei PSG in Paris. Die Über­tra­gungen sind im Prime-Abon­nement enthalten.

Zusam­men­fas­sungen von der UEFA Cham­pions League zeigt das ZDF im Free-TV an allen Spiel­tagen jeweils mitt­wochs abends ab 23 Uhr. Die ARD über­trägt die Spiele mit deut­scher Betei­ligung live im kosten­losen Audio-Stream bei Sport­schau Live - zu finden in den Apps von Sport­schau und ARD-Audio­thek. Der West­deut­sche Rund­funk bietet die Über­tra­gungen - beispiels­weise heute und morgen ab 18.30 Uhr - auch über DAB+ im Programm WDR Event an.

Europa League und Confe­rence League bei RTL

Die Über­tra­gungs­rechte für die UEFA Europa League und die Confe­rence League liegen bei RTL Deutsch­land. Jeweils ein Spiel zeigt RTL im Free-TV. Das ist diese Woche am Donnerstag um 21 Uhr die Partie des SC Frei­burg bei Olym­piakos Piräus. Abseits dessen werden die Sende­rechte im Strea­ming­dienst RTL+ verwertet. Noch bis zum 22. September haben Inter­essenten die Möglich­keit, einen Season Pass für RTL+ Premium zu vergüns­tigten Kondi­tionen zu buchen.