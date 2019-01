Besonders große Tablets in der Übersicht

Beson­ders große Tablets in der Über­sicht

Tablets werden vermehrt nicht nur für die Medi­en­wie­der­gabe, sondern auch für größere Präsen­ta­tionen oder mit einem Einga­be­stift zum krea­tiven Arbeiten verwendet. Da kann es sogar vorkommen, dass man ein regu­läres 10-Zoll-Tablet als zu klein empfindet.

Glück­li­cher­weise gibt es mitt­ler­weile einige Hersteller die Tablets mit 13 Zoll und noch größeren Bild­schirm­dia­go­nalen bauen. Aller­dings muss man dabei auch etwas abseits der bekannten Hersteller suchen. Fündig wird man dann inter­es­san­ter­weise sogar bei einigen deut­schen Tablet-Marken.

In unserer Über­sicht beson­ders großer Tablets haben wir einmal Geräte ab etwa 13 Zoll Bild­schirm­dia­go­nale zusam­men­ge­tragen, die ab Werk ohne Docking-Tastatur ausge­lie­fert werden, also keine Conver­tible Laptops, und natür­lich auch keine All-in-One-PCs mit Touch­screen. Dabei sind wir auch auf echte Rari­täten wie Outdoor-Tablets gestoßen - und ganz zum Schluss gibts einen Riesen, der defi­nitiv in keine Tasche mehr passt.

