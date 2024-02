OLED, Soundbar oder 86 Zoll: 12 Smart-TVs bis 1500 Euro

In unserer Über­sicht stellen wir 12 aktu­elle Fern­seher in der geho­benen Preis­klasse zwischen 1000 und 1500 Euro vor. Was bieten diese Modelle, auch im Vergleich zu den güns­tigeren Geräten?

Von Michael Fuhr