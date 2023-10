Elon Musks X: Werbefreier Zugang für 19 Euro im Monat

Die Zentrale von "X" (vormals Twitter) in San Francisco

Foto: X.com / Twitter Inc. Auf der Suche nach neuen Einnah­mequellen hat Elon Musks Online-Platt­form X eine teurere Abo-Version ganz ohne Werbung einge­führt. Sie kostet in Deutsch­land gut 19 Euro im Monat. In dem bisher einzigen Abo-Modell für 9,52 Euro wird die Zahl der Anzeigen halbiert. Zusätz­lich zum teureren Abo führte X am Wochen­ende auch eine güns­tigere Version für 3,57 Euro mit weniger Funk­tionen ein.

Musk hatte vor einem Jahr den Kurz­nach­rich­ten­dienst Twitter für 44 Milli­arden Dollar gekauft und in X umbe­nannt. Die Anzei­gen­erlöse, die stets die Basis des Twitter-Geschäfts waren, halbierten sich danach, da Unter­nehmen ein nega­tiveres Umfeld für ihre Marken befürchten. Der Tech-Milli­ardär versucht verstärkt, die Lücke mit Abo-Einnahmen aufzu­füllen.

Die Zentrale von "X" (vormals Twitter) in San Francisco

Foto: X.com / Twitter Inc. Die neuen Abo-Stufen wurden ohne die Möglich­keit für bestehende Abo-Kunden einge­führt, zwischen ihnen ohne eine Kündi­gung zu wech­seln. Diese Funk­tion soll erst in einigen Wochen folgen.

In einer weiteren Meldung haben wir darüber berichtet, dass X jetzt auch Audio- und Video-Tele­fonate ermög­licht.