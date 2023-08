Twitter-Nachfolger X bekommt Sprach- und Videoanrufe

Bald Sprach- und Videoanrufe bei Twitter/X

picture alliance/dpa Tech-Milli­ardär Elon Musk will - wie bereits ange­kün­digt - bei seiner Online-Platt­form X (ehemals Twitter) Sprach- und Video­anrufe einführen.

Die Funk­tion werde auf iPhones und Android-Tele­fonen sowie PCs und Apples Mac-Compu­tern verfügbar sein, kündigte Musk heute an. Eine Tele­fon­nummer werde man nicht angeben müssen. X sei wie ein "globales Adress­buch", schrieb Musk.

Weitere Umwand­lung in "App für alles"

picture alliance/dpa Die Ankün­digung passt zu seinem Plan, das für rund 44 Milli­arden Dollar gekaufte Twitter in X, eine "App für alles" umzu­wan­deln. Solche Universal-Apps sind vor allem in China populär, wo die Menschen etwa über WeChat alle mögli­chen Aufgaben bis hin zu Geld­geschäften abwi­ckeln.

Mit Sprach- und Video­anrufen würde Musk in einen Markt eintreten, in dem es viele Wett­bewerber und gefes­tigte Nutzer-Vorlieben gibt. So gibt es Audio- und Video­tele­fonie bei WhatsApp, dem Face­book-Messenger sowie auf allen Apple-Geräten über den haus­eigenen Dienst Face­time.

Wischen zur Beant­wor­tung von Direkt­nach­richten

Musk machte zunächst keine Angaben dazu, wie schnell die Funk­tion verfügbar sein soll und ob damit zusätz­liche Kosten verbunden sein werden. Seit der Über­nahme im Oktober sind die Werbe­erlöse nur noch halb so hoch. Musk setzt deshalb stärker auf das Abo-Geschäft. Unklar ist auch, wie der Schutz etwa vor Spam-Anrufen gere­gelt werden soll. Bei X folgt man in der Regel vielen Personen, Unter­nehmen und Orga­nisa­tionen, die man nicht persön­lich kennt - und zuletzt wurden erneut Versuche von Online-Krimi­nellen bekannt, mit gefälschten Profilen unter dem Deck­mantel bekannter Marken wie Flug­gesell­schaften Kontakt zu Nutzern aufzu­nehmen.

Manchmal möchte man während einer laufenden Konver­sation nur auf eine bestimmte Nach­richt oder auf die Frage einer anderen Person in einem Grup­pen­chat antworten. In den meisten Messa­ging-Apps ist das schon seit längerer Zeit möglich, indem man auf die Nach­richt tippt und die Option "Antworten" auswählt.

Eine neue Funk­tion, mit der X-Nutzer durch Wischen auf Direkt­nach­richten antworten können, ist jetzt in der X-App für iOS und Android verfügbar. Die prak­tische Funk­tion scheint von den Nutzern gut ange­nommen zu werden. Wer die Funk­tion noch nicht vorfindet, sollte gege­benen­falls die App aktua­lisieren. (via Phonearena)

