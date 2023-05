Musk: Twitter wird inaktive Accounts löschen

Twitter-Besitzer Elon Musk hat ange­kün­digt, dass der Kurz­nach­rich­ten­dienst in großem Stil Accounts löschen wird, die seit einigen Jahren über­haupt nicht mehr aktiv waren. Die Follower-Zahlen dürften dadurch sinken, schrieb Musk auf Twitter. Twitter will inaktive Accounts löschen

Foto: picture alliance / dpa Die Profil­namen der gelöschten Accounts würden wieder verfügbar sein, betonte er am Montag. Es gab zunächst keine Angaben dazu, nach wie vielen Jahren Inak­tivität die Accounts entfernt werden sollen.

Diskus­sion um Defi­nition von Inak­tivität

Vor einigen Tagen hatte Musk noch ange­deutet, dass der Dienst den Account des US-Senders NPR löschen könnte, wenn dieser nicht wieder anfange, Tweets zu veröf­fent­lichen. Jetzt ist die Rede von kompletter Inak­tivität. Nach den Regeln von Twitter müssen sich Nutzer sogar alle 30 Tage mindes­tens einmal einloggen, damit ihre Accounts nicht als inaktiv gelten. Die Ausle­gung bei der anste­henden Löschung wäre also groß­zügiger.

Twitter will ein neues Geschäfts­modell etablieren: Mit einem Klick könnten Nutzer einzelne Artikel kaufen. Die Funk­tion soll noch in diesem Monat einge­führt werden.