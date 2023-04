"Häkchen-Rückgabe": Twitter gibt Symbole wieder zurück

Nur wenige Tage nach dem Löschen der alten kosten­losen Veri­fika­tions­häk­chen hat Twitter die Symbole vielen Accounts mit mehr als einer Million Follo­wern wieder zurück­gegeben. Nicht alle waren glück­lich darüber: So versuchten etwa Schau­spieler Patton Oswalt und Model Chrissy Teigen, die einst begehrten Häkchen sofort wieder loszu­werden. Denn der Erklär­text dazu besagt, dass der Account das kosten­pflich­tige Abo Blue abge­schlossen hat - und die Promi­nenten legen Wert auf die Fest­stel­lung, dass sie Elon Musks Twitter kein Geld bezahlen. Elon Musk hatte Twitter im vergangenen Jahr für 44 Milliarden Dollar gekauft

Bild: picture alliance/dpa/ZUMA Press Wire | Adrien Fillon Früher wurden die weißen Häkchen auf blauem Hinter­grund von Twitter kostenlos an Promi­nente und Personen des öffent­lichen Lebens nach einer Iden­titäts­prü­fung vergeben. Tech-Milli­ardär Musk nannte das System nach dem Kauf von Twitter "korrupt". Er verkün­dete, dass nur Blue-Abon­nenten das genauso wie früher ausse­hende Symbol in ihren Accounts haben werden. Eine echte Veri­fizie­rung gibt es dabei nicht, ledig­lich eine Tele­fon­nummer wird bestä­tigt.

Steuert Twitter auf recht­liche Probleme zu?

Einige Nutzer warfen die Frage auf, ob Twitter mit der Häkchen-Rück­gabe auf recht­liche Probleme zusteuern könnte, wenn der Erklär­text fälsch­licher­weise besagt, dass ein Promi­nenter ein kosten­pflich­tiges Abo abschloss. Am Sonntag trugen etwa auch die Accounts von verstor­benen Stars wie Schau­spieler Chad­wick Boseman und Basket­baller Kobe Bryant das Symbol.

Zuvor formierte sich bei Twitter, ange­führt unter anderem von Musiker Max Collins aus der Rock­band Eve 6, eine Bewe­gung mit dem Aufruf, Blue-Abon­nenten zu blockieren. Unter den Accounts mit den neuen blauen Symbolen finden sich viele Musk-Fans, die seine rechten poli­tischen Ansichten teilen. "Veri­fika­tion bedeu­tete, dass eine Person ein Schau­spieler oder Jour­nalist oder etwas ähnli­ches ist", schrieb Collins in einem Tweet. "Jetzt bedeutet es, dass dahinter ein weißer Natio­nalist mit 30 Follo­wern dahin­ter­steckt, oder jemand, der Kryp­towäh­rungen verkauft." Das Blue-Abo kostet in Deutsch­land 9,52 Euro im Monat.

Oswalt fand unter­dessen einen Weg, das Häkchen wieder loszu­werden: Er änderte kurz seinen Profil­namen. Laut Twitter-Regeln kann ein Account nur ein Häkchen haben, wenn er "in letzter Zeit" nicht das Foto, den Profil­namen oder den Account­namen verän­dert habe.

Premium-Mikro­blog­ging alias "Twitter Blue" ist seit dem vergan­genen Monat global verfügbar.