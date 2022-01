Twitter Flock: Private Tweets für bis zu 150 Personen

Bei Twitter können sich die User bald zu einer „Herde“ grup­pieren, denn das Flock getaufte Feature für Tweets an enge Kontakte macht Fort­schritte. Bis zu 150 Nutzer kann eine solche Grup­pie­rung umfassen. Zuvor war die Funk­tion noch als „nahe­ste­hende Freunde“ bekannt. Über die Erwei­terung ermög­licht es der Mikro­blog­ging-Dienst, dass Tweets explizit nur inner­halb der Flock gelesen werden können. Auf diese Weise sind inti­mere Diskus­sionen möglich. Die Prozedur erin­nert etwas an Insta­grams Feature „enge Freunde“.

Weitere Details zu Twitter Flock aufge­taucht

Infos über Twitter Flock

Alessandro Paluzzi / @alex193a Im Juli 2021 gab es bereits erste Hinweise auf ein Gruppen-Feature in Twitter. Damals machte das Entwick­ler­studio selbst darauf aufmerksam, dass es an einer Funk­tion namens „nahe­ste­hende Freunde“ arbeitet. Vor kurzem wurde die geplante Erwei­terung des sozialen Netz­werks in Flock, zu Deutsch Herde, umbe­nannt. The Verge stieß auf einen Tweet des Entwick­lers Alssandro Paluzzi, welcher schon öfters bezüg­lich Twitter aus dem Nähkäst­chen plau­derte. Im jüngsten Beitrag veran­schau­licht der Italiener einen Infor­mati­ons­text zu Flock.

So funk­tio­niert Twitter Flock

In diesem Pop-up-Fenster erklärt Twitter, worum es sich genau bei dem Feature handelt. So können User gewünschte Personen zu ihrer Herde hinzu­fügen, wobei es ein Limit von 150 Teil­neh­mern pro Flock gibt. Inhalte werden privat inner­halb dieser Gruppe geteilt und nur Mitglieder können die enthal­tenen Tweets sehen und auf diese reagieren. Die Teil­neh­mer­liste lässt sich jeder­zeit anpassen. Möchte man einen Nutzer nicht mehr in seiner Flock haben, entfernt man ihn. Dabei erhält die Person keine Benach­rich­tigung darüber, dass sie aus der Herde entfernt wurde.

Label von Twitter Flock

Alessandro Paluzzi / @alex193a Möchte man einen Tweet veröf­fent­lichen, erscheint ein Auswahl­menü. Über dieses lässt sich die ange­strebte Leser­schaft defi­nieren. So können Sie künftig zwischen „Jeder“ und „Twitter Flock“ wählen. Mitglieder einer Herde können Gruppen-Tweets simpel von normalen Tweets unter­scheiden. Mitte Januar veröf­fent­lichte Paluzzi einen Screen­shot, der ein Etikett unter Flock-Tweets zeigt. Der mit einem Herz verse­hene Hinweis­text offen­bart: „Sie können diesen Tweet sehen, weil der Autor Sie zu seiner Twitter Flock hinzu­gefügt hat“ Wann Twitter Flock startet, ist bislang nicht bekannt.

