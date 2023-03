Twitter Blue: 37 Prozent Aufpreis bei Buchung über die App

Wer sich für Twitter Blue inter­essiert, sollte den Service auf keinen Fall per Smart­phone-App erwerben. Sonst drohen Preis­auf­schläge. Twitter selbst verlor die Hälfte an Wert.

Zwar ist Twitter Blue jetzt deutsch­land­weit und global verfügbar, aller­dings gibt es Verwir­rung bei der Preis­gestal­tung. Am Freitag schrieben wir, dass das Abon­nement 84 Euro jähr­lich oder acht Euro monat­lich kostet. Dies ist auch korrekt, aber es gibt einen großen Haken. Besagte Preise gelten ausschließ­lich, wenn man den Premium-Service des Mikro­blog­ging-Dienstes über einen Inter­net­browser bucht. Möchte der Nutzer den Service über die App für Android und iOS buchen, gibt es einen gehö­rigen Aufpreis. Elon Musk gab indes bekannt, dass Twitter nur noch die Hälfte wert sei.

Twitter Blue ist bei Kauf per Handy viel teurer

Twitter Blue: Preise bei Android

Sowohl Google als auch Apple bürden den Entwick­ler­stu­dios horrende Gebühren auf. Bei den App-Stores von Android und iOS muss Twitter eine Gebühr in Höhe von 30 Prozent bezahlen, wenn das Blue-Abon­nement über die Smart­phone-Anwen­dung gebucht wird. Da wir Twitter haupt­säch­lich am Computer nutzen, fiel uns der Preis­unter­schied zur Buchung über die Handy-App zunächst nicht auf. Ein Leser machte uns darauf aufmerksam, dass unsere für Twitter Blue ange­gebenen Preise nicht stimmen. Zwar sind diese korrekt, jedoch nur bei Bestel­lung des Dienstes über einen Browser.

Die Pauschalen in Höhe von 84 Euro jähr­lich und acht Euro monat­lich erscheinen, wenn man Twitter auf einem Computer aufruft und das Abon­nement ordern möchte. Aller­dings können Sie auch einen Browser auf dem Handy oder Tablet im Desktop-Modus öffnen und erhalten dieselben Bedin­gungen. Ledig­lich bei Bestel­lung über die App selbst wird es teurer. Nämlich 114,99 Euro jähr­lich oder elf Euro monat­lich. Dies entspricht aber einem Aufpreis in Höhe von 37 Prozent.

Twitter hat die Hälfte an Wert verloren

Elon Musk hatte Twitter für 44 Milli­arden US-Dollar erworben. Der aktu­elle Wert ist deut­lich darunter. Nur noch 18,59 Milli­arden US-Dollar – und somit weniger als die Hälfte – sei das Unter­nehmen wert. Musk beteuert jedoch, dass Twitter vor dem Kauf ein Bank­rott drohte. Man könne nur durch „radi­kale Verän­derungen“ den Mikro­blog­ging-Dienst retten. Dazu sollen die viel disku­tierten Massen­ent­las­tungen und diverse Spar­maß­nahmen zählen. Der Milli­ardär glaubt daran, mit seinen Methoden die Firma retten zu können. Eines Tages könnte Twitter 250 Milli­arden US-Dollar wert sein. Die Aussagen tätigte der Unter­nehmer gegen­über der New York Times.

Twit­ters Algo­rithmen für Empfeh­lungen wurden mitt­ler­weile offen­gelegt.