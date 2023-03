Twitter Blue: Premium-Mikroblogging ist global verfügbar

Twitter Blue, das kosten­pflich­tige Abon­nement des Mikro­blog­ging-Dienstes, ist jetzt welt­weit gestartet. Sämt­liche Anwender können also nun von dieser Mitglied­schaft profi­tieren. Es gibt einen Jahres­plan für umge­rechnet sieben Euro im Monat und einen Monats­plan für acht Euro.

Das für Promi­nente, Poli­tiker, Jour­nalisten und Influ­encer wich­tige blaue Häkchen ist Bestand­teil des Pakets. Mit diesem wird bekann­ter­maßen die Authen­tizität der Person veri­fiziert. Außerdem erhalten Mitglieder weitere Vorteile wie längere und verän­der­bare Tweets. Wer schon einen blauen Haken hat, verliert diesen ohne Twitter Blue.

Twitter Blue: Teurer Spaß

Twitter Blue für deutsche Anwender

Bild: Andre Reinhardt Erste Anwender konnten auch hier­zulande schon seit letztem Monat den blauen Vogel mit einem monat­lichen oder jähr­lichen Obolus füttern. Nun steht Twitter Blue allen Nutzern in Deutsch­land und zahl­rei­chen weiteren Regionen zur Verfü­gung. Das Premium-Paket ist ein teurer Spaß. Man kann sich zwischen 84 Euro jähr­lich, was sieben Euro pro Monat entspricht und acht Euro monat­lich, was 96 Euro pro Jahr entspricht, entscheiden. Doch selbst mit Twitter Blue werden User noch mit Werbung drang­saliert. Immerhin sollen Abon­nenten in Kürze nur noch halb so viel Reklame vorfinden.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. Externer Inhalt Ich bin damit einver­standen, dass mir externe Inhalte ange­zeigt werden. Damit können personen­bezogene Daten an Dritt­plattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Daten­schutz­erklärung.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. Externer Inhalt Ich bin damit einver­standen, dass mir externe Inhalte ange­zeigt werden. Damit können personen­bezogene Daten an Dritt­plattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Daten­schutz­erklärung.

Twitter Blue: Der Haken hat einen Haken

Bereits verfügbar sind Tweets mit bis zu 4000 Zeichen, inner­halb von 30 Minuten editier­bare Tweets und NFT-Profil­bilder. Außerdem locken der Upload von Videos in Full-HD-Auflö­sung, ein spezi­eller Lese­modus, ein Lese­zei­chen­ordner und andere Features. Nachdem der Abschluss eines Twitter-Blue-Abos ohne ausrei­chende Iden­titäts­prü­fung in die Hose ging und für einen Skandal durch Fake-Accounts sorgte, gibt es jetzt zwei Voraus­set­zungen: Zum einen können nur Anwender mit einem Account, der mindes­tens 90 Tage alt ist, Twitter Blue buchen. Zum anderen ist eine verknüpfte Tele­fon­nummer zwin­gend erfor­der­lich.

Früher konnten in der Öffent­lich­keit stehende Personen kostenlos eine Kennung in Form des blauen Hakens erhalten. Wer diese Veri­fizie­rung noch hat, bekommt sie bald abge­nommen. Twitter macht betref­fende User darauf aufmerksam, dass ihre Häkchen ab dem 1. April 2023 verschwinden. Diverse Anwender haben schon eine Warn­mel­dung erhalten.

Möchte man die Kennung auch weiterhin haben, muss ein Twitter-Blue-Abo abge­schlossen werden. Unse­riös: die Pres­sestelle des Mikro­blog­ging-Dienstes beant­wortet Anfragen, wie schnell die alten Symbole verschwinden, mit einem Kot-Emoji. (Beitrag enthält Infor­mationen der dpa)

Im Juni 2021 star­tete Twitter Blue in ersten Ländern.