Twitter Blue: Tweets jetzt mit bis zu 4000 Zeichen

Ab sofort ist der Mikro­blog­ging-Dienst Twitter gar nicht mehr so „Mikro“, denn die Zeichen­anzahl wurde auf 4000 pro Tweet erhöht. Das ist ein enormer Sprung, wenn man bedenkt, dass das Limit zuvor bei 280 Zeichen lag. Aller­dings gibt es zwei große Haken bezüg­lich dieser Erwei­terung. Zum einen können die längeren Beiträge ausschließ­lich von Twitter-Blue-Abon­nenten publi­ziert werden, zum anderen ist das Feature aktuell nur in den USA verfügbar. Dennoch ändert sich die Twitter-Welt global. Denn auch ohne Premium-Mitglied­schaft lassen sich die ausufernden Botschaften betrachten.

Tweets in Über­länge starten ab sofort

Twitter Blue jetzt mit 4000 Zeichen

Twitter Der Ursprungs­gedanke von Twitter war es, dass Nutzer Infor­mationen kompakt und schnell einem breiten Publikum bereit­stellen können. So avan­cierte die Zeichen­limi­tie­rung zum Marken­zei­chen des Services und erin­nerte an SMS im Social-Media-Kleid. Wie der offi­zielle Account von Twitter Blue nun mitteilt, bricht ein neues Zeit­alter beim Mikro­blog­ging-Dienst an. „Sie brau­chen mehr als 280 Zeichen, um sich auszu­drü­cken? Wir wissen, dass es Vielen von ihnen so geht“, leitet das Entwick­ler­studio seine Ankün­digung für die längeren Tweets ein.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. Externer Inhalt Ich bin damit einver­standen, dass mir externe Inhalte ange­zeigt werden. Damit können personen­bezogene Daten an Dritt­plattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Daten­schutz­erklärung.

Riesen-Tweets sind für alle User lesbar

Wer ein Twitter-Blue-Abon­nement besitzt, darf jetzt Posts mit maximal 4000 Zeichen verfassen. Quasi ein Beleg der Erwei­terung ist die Ankün­digung an sich. Diese besteht aus 1282 Zeichen (inklu­sive Leer­zei­chen). Zwar ist Twitter Blue seit letzter Woche auch in Deutsch­land erhält­lich, dennoch muss die hiesige zahlende Kund­schaft noch auf die längeren Tweets warten. Wie das Team mitteilt, startet das Feature zunächst in den USA. Derzeit lassen sich die längeren Mittei­lungen außerdem nicht planen oder als Entwurf spei­chern.

Immerhin bleiben die großen Beiträge nicht den Blue-Mitglie­dern vorbe­halten. Es kann also vorkommen, dass Sie deut­lich längere Tweets als zuvor zu Gesicht bekommen. Twitter möchte die Anwender aber nicht mit Text­wüsten erschlagen. Von den längeren Tweets werden nur die ersten 280 Zeichen ange­zeigt. Mit einem Klick auf die Schalt­fläche „Mehr anzeigen“ erscheint schließ­lich der voll­stän­dige Beitrag. Bilder, Hash­tags und Umfragen lassen sich in den längeren Tweets einbinden.

Elon Musik will Twitter um einen Bezahl­dienst erwei­tern.