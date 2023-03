Twitter: Algorithmen für Empfehlungen werden offengelegt

Elon Musk will bei Twitter für mehr Trans­parenz sorgen und in Kürze den Algo­rithmus offen­legen, nach denen die Beiträge für einzelne Nutzer ausge­sucht werden.

Twitter-Besitzer Elon Musk will sein Verspre­chen, für mehr Trans­parenz bei Tweet-Empfeh­lungen zu sorgen, anschei­nend bald einlösen. Die Algo­rithmen, nach denen die Beiträge für einzelne Nutzer ausge­sucht werden, sollen am 31. März offen­gelegt werden, wie der Tech-Milli­ardär ankün­digte. Als quellof­fene Soft­ware werden sie von Program­mie­rern analy­siert werden können.

Bei Twitter kann man sich Tweets entweder in chro­nolo­gischer Reihen­folge anzeigen lassen - oder gewichtet von Soft­ware, die für jeden Nutzer inter­essante und rele­vante Beiträge heraus­suchen soll. Musk hatte schon vor längerem verspro­chen, Twitter werde die Mecha­nismen hinter dieser Auswahl offen­legen.

"Die Leute werden viele dumme Sachen entde­cken"

Twitter: Musk will Algorithmen für Tweet-Empfehlungen am 31. März offenlegen

Bild: dpa Bei der Ankün­digung dämpfte Musk nun die Erwar­tungen an die Soft­ware. Sie sei zu komplex und werde selbst von den Verant­wort­lichen des Online-Diensts nicht ganz durch­schaut. "Die Leute werden viele dumme Sachen entde­cken", schrieb er bei Twitter. Die Trans­parenz werde zunächst "unglaub­lich pein­lich" sein, aber sollte schnell zu besseren Empfeh­lungen führen.

Im vergan­genen Monat hatte ein US-Bericht, wonach Twitter zeit­weise die Reich­weite von Musks Tweets in dem "Für dich"-Bereich erhöht habe, Aufseher in Deutsch­land auf den Plan gerufen. Die Baye­rische Landes­zen­trale für neue Medien (BLM) leitete die Prüfung für ein Aufsichts­ver­fahren ein. Musk bestritt, dass es eine gezielte Erhö­hung der Reich­weite für seine Beiträge gegeben habe. Es habe sich ledig­lich um einen Soft­ware-Fehler gehan­delt, durch den Antworten in der Gewich­tung mit Tweets gleich­gestellt worden seien.

Nutzern war eine auffällig hohe Zahl von Musks Antwort-Tweets unter den empfoh­lenen Beiträgen aufge­fallen.

