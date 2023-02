Twitter: So aktivieren Sie 2FA ohne SMS

Elon Musks Twitter hat verkündet, dass die Zwei-Faktor-Authen­tisie­rung (2FA) mit einer SMS ab dem kommenden Monat nicht zur Verfü­gung steht - zumin­dest nicht für Nutzer, die kein kosten­pflich­tiges Twitter-Blue-Abo gebucht haben. Damit entfällt für alle Nutzer des Mikro­blog­ging-Dienstes ohne Abo die Möglich­keit, die SMS als zusätz­lichen Anmelde- und Sicher­heits­schritt zu verwenden. Zum einen könnte es daran liegen, die Nutzer mit dem Wegfall der Option dazu zu bewegen, ein Twitter-Blue-Abo abzu­schließen. Zum anderen sehen Sicher­heits­experten die SMS als schwächste Methode unter den verschie­denen 2FA-Verfahren.

Eine weitere Methode, einen zusätz­lichen Sicher­heits­schritt einzu­stellen, sind Apps, mit deren zufällig gene­rierten Schlüs­seln Sie sich in Konten einloggen können. Am Beispiel des Google Authen­tica­tors erklären wir Ihnen nach­fol­gend, wie Sie in der Twitter-App diese Option akti­vieren.

Authen­tisie­rungs-App herun­ter­laden

Twitter: Ab dem 20. März 2023 funktioniert die SMS nicht mehr als zusätzliche Sicherheitsmethode

Bild: dpa Den von uns exem­pla­risch genutzten Google Authen­ticator gibt es in den App Stores sowohl für Android-Smart­phones als auch für iPhones von Apple. Diese App müssen Sie vor der Einrich­tung des Sicher­heits­fea­tures in der Twitter-App herun­ter­laden. Ist das voll­bracht, können Sie die Twitter-App auf Ihrem Smart­phone öffnen.

Klicken Sie auf Ihr Profil­bild in der linken oberen Ecke. Anschlie­ßend scrollen Sie runter, bis Sie den Menü­punkt Einstel­lungen und Daten­schutz errei­chen. Dort klicken Sie drauf und gelangen zum Einstel­lungs­menü der Twitter-App. Unter Sicher­heit und Account­zugriff und weiter unter Sicher­heit finden Sie nun die Option, die Zwei-Faktor-Authen­tifi­zie­rung auszu­wählen. Aktuell werden dort noch drei Möglich­keiten geboten, darunter auch die SMS. Das liegt daran, dass das Feature auch für Twitter-Nutzer ohne Twitter-Blue-Abo noch bis zum 19. März 2023 zur Verfü­gung steht. Da diese Option aber nach dem 20. März ohne Abo-Modell nicht mehr genutzt werden kann, ist es nicht empfeh­lens­wert, diese jetzt noch einzu­richten.

Zunächst müssen Sie Ihr Pass­wort eingeben, um Verän­derungen in den Sicher­heits­ein­stel­lungen Ihres Twitter-Accounts vornehmen zu können.

Twitter mit Authen­ticator-App verknüpfen

Der Twitter-Account muss mit dem Google Authen­ticator verknüpft werden. Dazu ist das Scannen eines QR-Codes nötig. Das gestaltet sich jedoch als schwierig, wenn für die Einrich­tung nur ein Gerät verwendet wird. Sie können die 2FA-Methode alter­nativ auch mit Hilfe eines Compu­ters einrichten, indem Sie den dort ange­zeigten QR-Code mit Ihrer Smart­phone-Kamera scannen und so die Twitter-App mit dem Google Authen­ticator verknüpfen.

Aller­dings war das in unserem Fall nicht zwin­gend nötig, weil auch ohne Scannen eines QR-Codes die Abfrage auf dem Smart­phone-Display erschien, ob unser Twitter-Account mit der Google Authen­ticator verknüpft werden soll. Wech­seln Sie nun zur Google-Authen­ticator-App auf Ihrem Smart­phone. Dort wird jetzt unter dem verknüpften Twitter-Account ein sechs­stel­liger Code ange­zeigt, den Sie in der Twitter-App eingeben müssen, um die Einrich­tung der 2FA-Methode mittels einer Authen­tisie­rungs-App abzu­schließen.

Sie sollten darauf achten, nicht zu viel Zeit verstrei­chen zu lassen, denn die Gültig­keit der Zahlen­folge läuft ab. Apps wie der Google Authen­ticator werden auch als TOTP-Apps bezeichnet, was für "Time-based One Time Pass­wort" = Zeit­basiertes Einmal­pass­wort steht. Nach dem Ablauf der Zeit wird ein neuer Code gene­riert, der alte verliert seine Gültig­keit. Auf diese Weise werden für jeden Anmel­deschritt neue Codes gene­riert.

Machen Sie den Test: Loggen Sie sich aus der Twitter-App aus. Wollen Sie sich anschlie­ßend wieder einloggen, benö­tigen Sie neben Ihrem Pass­wort nun auch einen zeit­basierten Code aus der Google-Authen­ticator-App.

Authen­ticator nicht zur Hand

Wollen Sie sich in Ihr Twitter-Konto einloggen und können Sie nicht auf die Google-Authen­ticator-App zurück­greifen, bietet Twitter im glei­chen Einstel­lungs­menü für die Sicher­heit die Option Zusätz­licher Pass­wort­schutz. Laut Beschrei­bung der Option handelt es sich dabei um eine Einstel­lung, die den Account stärker machen soll. Sollte das Pass­wort zurück­gesetzt werden, müssen Sie zusätz­liche Infor­mationen wie Ihre hinter­legte E-Mail-Adresse angeben, um das Pass­wort zu ändern.

Eine weitere Option, den Zugriff auf Ihr Konto zu erhalten, ist mit Wieder­her­stel­lungs­codes gegeben, die vom Dienst bereit­gestellt werden. Es ist empfeh­lens­wert, sich diese zu notieren und an einem sicheren Platz aufzu­bewahren. Diese werden in der Regel bei der ersten Einrich­tung des Twitter-Accounts zur Verfü­gung gestellt.

Sie können sich auch einen Backup-Code gene­rieren lassen. Dazu müssen Sie sich in der Twitter-App erneut in das Einstel­lungs­menü Sicher­heit begeben und auf Zwei-Faktor-Authen­tifi­zerung klicken. Scrollen Sie runter. Unter Weitere Methoden finden Sie die Option Sicher­heits­code. Darüber können Sie sich einen Backup-Code zur einma­ligen Nutzung erstellen lassen, sollte kein Zugriff auf die Zwei-Faktor-Methoden möglich sein. Diesen Code sollten Sie sich notieren.

