TV Spielfilm live mit Aufnahme und neuen Sendern

TV Spielfilm live erweitert Angebot Der Streaming-Dienst TV Spielfilm live aus dem Hause Burda erweitert kurz vor Weihnachten sein Angebot: Ab sofort haben Nutzer die Möglichkeit, Sendungen online aufzuzeichnen und zeitversetzt abzurufen. Neu zum Angebot gehören zudem zwei private TV-Sender: Das Schlager-Musikfernsehen Goldstar TV und - zunächst bis Ende Februar 2018 - der Kochkanal Bongusto. Auch das äußere Erscheinungsbild der Marke ändert sich.

Aufnahmefunktion integriert

Bislang konnten TV Spielfilm live-User bei bereits begonnenen Sendungen und Filmen an den Anfang zurückspringen. Die Aufnahmefunktion ermöglicht es den Kunden des Premium-Pakets nun, Fernsehinhalte direkt aus der Programmübersicht aufzuzeichnen – per mobiler App, über den Browser und in Kürze auch via Fire TV, Android TV oder Apple TV indirekt auch über das klassische TV-Gerät. Kunden können laut Burda ihre Lieblingssendungen und -filme so zu jedem beliebigen Zeitpunkt und Geräte übergreifend noch einmal ansehen. Zum Start stehen Premium-Kunden 50 Stunden Aufnahmen zur Verfügung. Verfügbar sind unter anderem alle öffentlich-rechtlichen Sender, Tele 5, Welt der Wunder, Euronews, Sport1 und der neue Sender Goldstar TV. Weitere Sender sollen folgen.

In einer Umfrage für TV Spielfilm live hatten laut Angaben von Burda 75 Prozent der Befragten angegeben, eine solche Aufnahmefunktion nutzen zu wollen. Mehr als 55 Prozent gaben an, TV-Aufnahmen gerne oder sehr gerne auch auf anderen Geräten wie Tablets oder Notebooks ansehen zu wollen. Die Umfrage wurde unter 500 Teilnehmern über die Plattform "Appinio" durchgeführt, das Alter lag zwischen 35 und 55 Jahren, befragt wurden Personen mit regelmäßigem Fernsehkonsum.

Neuer Claim

Das Bedürfnis der Zuschauer, flexibel fernzusehen, transportiere auch der neue Claim der Marke TV Spielfilm live: Er lautet ab sofort "Fernsehen wie ich es will". Mit dem Rebranding präsentiert sich TV Spielfilm live auch mit einem neuen Logo und neuen Kampagnenmotiven. Sie zeigen typische Nutzungssituationen für TV Spielfilm live: auf der Couch, im Bett, in der Küche oder als Ersatz für klassisches Fernsehen auf dem großen TV-Gerät.

Nach der Registrierung haben Kunden zeitlich unbegrenzten Zugriff auf das Free-Paket von TV Spielfilm live. Dieses umfasst über 50 kostenlose Sender und ist mit keinerlei Zusatzkosten oder Verpflichtungen verbunden.

Zugriff auf das Premium-Paket mit über 20 zusätzlichen Sender, über 30 Sendern in HD und Werbefreiheit haben Kunden, sobald sie das Bouquet buchen. Die ersten 30 Tage können sie es kostenlos testen, danach kostet es 9,99 Euro im Monat und ist jederzeit kündbar. TV Spielfilm live ist per Smartphone, Tablet, PC und Smart TV nutzbar.