Es ist mehr als ärger­lich, wenn der Smart-TV plötz­lich bestimmte Apps nicht mehr unter­stützt, die einem wichtig sind, oder das WLAN-Radio ohne Inter­net­radio-Portal dasteht. Doch Elek­tronik­schrott sind diese Geräte noch lange nicht. Im heutigen Podcast bespre­chen wir mit unserem Multi­media-Experten Michael Fuhr, wie man diese Geräte wieder flott machen kann.

Darüber spre­chen wir heute

Podcast zur Weiternutzung älterer TV- und Radiogeräte

Foto: teltarif.de Fern­seher kosten heut­zutage nicht mehr die Welt. Was liegt näher als ein Neukauf, wenn das vorhan­dene Gerät plötz­lich Funk­tionen verliert, die dem Nutzer wichtig sind? Nach­hal­tig­keit geht frei­lich anders. Und in der Tat muss der nicht mehr ganz so smarte TV nicht gleich auf dem Recy­clinghof landen. Mit Zubehör, das zum Teil schon für weniger als 20 Euro erhält­lich ist, können die verlo­ren­gegan­genen Features wieder­her­gestellt werden.

Wenn es dann wirk­lich um eine Neuan­schaf­fung geht, stellt sich die Frage nach dem Modell. Aber muss es über­haupt ein klas­sischer Fern­seher sein oder gibt es mögli­cher­weise Alter­nativen, die güns­tiger sind und den glei­chen Zweck erfüllen - viel­leicht sogar über einen längeren Zeit­raum, als es mit einem Smart-TV der Fall wäre?

Auch WLAN-Radios, die keinen Inter­net­radio-Empfang mehr bieten, lassen sich weiter nutzen - etwa für terres­tri­schen Empfang über DAB+ und UKW, sofern das Modell diese Empfangs­wege unter­stützt. Viel­leicht ist es ja sogar möglich, mit dem Gerät weiter Webradio zu hören. Wie das funk­tio­nieren könnte, ist ein weiteres Thema im neuen Podcast von teltarif.de.

Erschei­nungs­weise und Feed­back

Podcast direkt anhören und abon­nieren

teltarif.de Talk: Alte Fernseher & Radios wieder flott machen