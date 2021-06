Anga Com: Das lineare Fernsehen ist noch lange nicht tot

Die Zukunft des Fern­sehens ist sowohl linear als auch nicht-linear. Beide Wege würden in Zukunft intensiv genutzt und sich sogar ergänzen, so die Teil­nehmer eines Panels auf der Anga Com. Wichtig seien gute Syner­gie­effekte und attrak­tive Koope­rationen.

Streaming-Strategie-Panel auf der Anga Com

Screenshot: Michael Fuhr Obwohl in drei bis vier Jahren lineare und nicht lineare Nutzung beim Fern­sehen unge­fähr gleichauf liegen dürften, ist das gute, alte, herkömm­liche Fern­sehen noch lange nicht am Ende. Zu diesem Ergebnis kommen die Teil­nehmer des Panels "Strea­ming und OTT: Mit Koope­rationen und Produkt­bün­deln zum Erfolg" auf der digi­talen Anga Com. Vertreter der Platt­formen Joyn, Sky, Magenta TV (Telekom) und Giga TV (Voda­fone) sind sich einig, dass es in Zukunft ein Mitein­ander statt ein Gegen­ein­ander geben wird. Ange­bote von Anbie­tern wie dem Sportstreamer DAZN seien sowohl als OTT- als auch lineares Angebot verfügbar. Zuschauer wollten den US-Block­buster gerne zeit­sou­verän sehen, das Finale der nächsten Staffel von "Germany's next Top-Model" dagegen live. Entschei­dend sei vor allem der Content.

Joyn offen für weitere Partner

Screenshot: Michael Fuhr Aktuell nehme der Anteil am linearen TV sogar wieder zu, sagt Tassilo Raesig, CEO und CTO der Platt­form Joyn. Seiner Meinung nach laufe es aktuell zwar auf eine stär­kere Nach­frage von perso­nali­sierten Inhalten hinaus, es werde aber noch mindes­tens 20 Jahre dauern, bis man als TV-Veran­stalter dem Zuschauer ein komplett auf den eigenen Geschmack maßge­schnei­dertes Programm anbieten könne. Aktuell erlebe das lineare Fern­sehen sogar einen Aufwind, auch, weil beispiels­weise Formate von Online-Platt­formen wie YouTube ins klas­sische TV wech­selten.

Die Sender-über­grei­fende Online-TV-Platt­form Joyn, die aktuell rund 70 Prozent des deut­schen TV-Marktes vereint, sei weiter auf Part­ner­suche. "Wir sind immer für Gespräche offen" sagt Reasig vor allem mit Blick auf die Ange­bote von RTL, die noch nicht bei Joyn vertreten sind.

Disco­very+ startet bei Voda­fone's Giga TV

Grün­dungs­mit­glied von Joyn ist das Unter­nehmen Disco­very, das mit dem Angebot Disco­very+ - für viele über­raschend - einen Exklusiv-Deal mit Voda­fone für die Platt­form Giga TV abge­schlossen hat. Raesig sieht darin aber kein Anfang vom Ende von Joyn, das eine schließe das andere nicht aus.

Lars Riedel, Head of Consumer Enter­tain­ment bei Voda­fone, wollte noch nicht verraten, ab wann Disco­very+ bei Giga TV starte. Allge­mein seien Koope­rationen mit allen Playern möglich, auch globale Deals seien essen­ziell. Man selbst sei beispiels­weise stolz auf die Koope­ration mit Apple TV. Der Small Screen sei in Zukunft genauso wichtig wie der große Smart TV im Wohn­zimmer: "Wir holen die Zuschauer dort ab, wo sie gerade sind".

Telekom: Koope­ration mit Twitch oder TikTok denkbar

Die Telekom sieht in Zukunft eine ausge­gli­chene Nach­frage nach natio­nalem wie inter­natio­nalem Content, wie Michael Schuld, SVP Busi­ness Unit TV & Enter­tain­ment, prognos­tiziert. Dabei wolle man die Platt­form Magenta TV auch attrak­tiver für jüngere Zuschauer machen, auch Koope­rationen mit Twitch oder TikTok als Partner seien nicht ausge­schlossen und eröff­neten neue Möglich­keiten für Platt­form­betreiber.

Sky: Zwei neue Marken für Dokus

Auch der Pay-TV-Anbieter Sky setzt weiter auf eine gesunde Mischung aus linearem und non-linearem sowie inter­natio­nalem und natio­nalem Content. 30 Eigen­pro­duk­tionen soll es bis Jahres­ende auf der Platt­form geben. Man wolle unter anderem zwei neue Marken im Bereich Doku­men­tation starten.

Alle Panel-Teil­nehmer sehen nach Ende der Corona-Pandemie keinen Zuschauer-Einbruch beim Strea­ming. "Dann schauen die Zuschauer halt im Freibad anstelle im Wohn­zimmer fern", sagt Tassilo Raesig von Joyn. Die Pandemie habe der Digi­tali­sie­rung in Deutsch­land gene­rell den längst fälligen Schub gegeben.