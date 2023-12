Tubi: Streaming-Dienst von Fox kommt nach Europa

Der Streaming-Dienst Tubi startet in Europa

Bild: Tubi In den USA zählt Tubi zu den beliebten werbe­finan­zierten Strea­ming-Diensten. In Europa ist das Angebot hingegen noch unbe­kannt, doch offenbar sieht Eigen­tümer FOX durchaus Entwick­lungs­poten­zial für das Angebot. Laut aktu­ellen Medi­enbe­richten arbeiten die Ameri­kaner im Hinter­grund bereits an einem Europa-Launch, steht Deutsch­land dabei mit auf der Liste?

Start­vor­berei­tungen laufen

Bild: Tubi Mit David Salmon hat man bereits einen Manager gefunden, der die Euro­paex­pan­sion aktiv voran­treiben soll. Im Fokus steht dabei aktuell vor allem Groß­bri­tan­nien, der Dienst ist aller­dings neben den USA bereits in weiteren Regionen um Austra­lien/Asien und Latein­ame­rika verfügbar. Dazu Tubi CEO Anjali Sud: "Da andere Dienste die Aboge­bühren für Verbrau­cher erhöhen, glauben wir, dass Zuschauer auf der ganzen Welt nach mehr Auswahl, mehr Perso­nali­sie­rung und weniger Aufwand bei Unter­hal­tung suchen."

Aktuell zeigt sich ein globaler Trend zum Ausbau werbe­finan­zierter Strea­ming-Ange­bote. Neben bereits bestehenden AVoD-Diensten wie Pluto TV oder Rakuten TV haben auch gebüh­ren­finan­zierte Ange­bote wie Disney+ oder Netflix bereits werbe­unter­stützte Optionen unter anderem in Deutsch­land einge­führt. Auch Amazon Prime Video soll laut Medi­enbe­richten (neben freevee) die Einfüh­rung einer entspre­chenden Option erwägen.

Stra­tegie­schwenk bei FOX

Dass FOX nun seinen Strea­ming-Dienst in Europa ausrollt, kommt vor dem Hinter­grund der bishe­rigen Stra­tegie eini­ger­maßen über­raschend. Schließ­lich hatte man sich ursprüng­lich vom Unter­hal­tungs­geschäft getrennt, weil man für dieses im Wett­bewerb mit konkur­rie­renden US-Medi­enkon­zernen keine nach­hal­tige Zukunft sah. In den vergan­genen Jahren hat sich FOX deshalb maßgeb­lich auf die Bereiche Nach­richten und Sport konzen­triert. Geschei­tert war außerdem ein Versuch, die TV-Sparte mit dem Verlags­geschäft zu verschmelzen.

Ob und wann Tubi auch in Deutsch­land ausge­rollt wird, ist derzeit unklar. Genauere Infor­mationen hat FOX dazu bislang nicht kommu­niziert. Dass aber selbst bei einem Deutsch­landstart alle in den USA verfüg­baren Inhalte auch hier zu sehen sind, gilt aufgrund einer komplexen inter­natio­nalen Lizenz­situa­tion als unwahr­schein­lich. Ehema­lige Enter­tain­ment-Inhalte aus dem FOX-Konzern finden sich seit dem Verkauf an Disney hier­zulande unter der Marke "STAR" inner­halb von Disney+.

