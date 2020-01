Tschechien: 5G-Chefregulierer wirft das Handtuch

Der Chef der tsche­chischen Telekom-Aufsichts­behörde (Ceský tele­komu­nikací úrad - CTU), Jaromir Novak, ist nach Ände­rungen der Regeln durch die Regie­rung für die geplante Verstei­gerung von 5G-Frequenzen von seinem Posten zurück­getreten. Novak sieht die Gefahr, dass dadurch die Einfüh­rung der Tech­nologie verlang­samt und es zu gericht­lichen Ausein­ander­setzungen kommen werde.

Das tsche­chische CTU plant für dieses Jahr eine Verstei­gerung von Frequenzen bei 700 und 3500 MHz für die künf­tige 5G-Technik. Damit soll der Wett­bewerb geför­dert werden. Schon länger klagen Kunden und Poli­tiker in Tsche­chien über "viel zu hohe Preise". Im Nach­barland Slowakei gibt es bereits einen 4. Mobil­funk-Anbieter, dadurch seien die Preise spürbar güns­tiger.

Befürch­tung: 5G-Einfüh­rung verzö­gert sich

Kunden und Politiker empfinden die Preise für Mobilfunk in Tschechien als zu hoch. An 5G besteht offenbar wenig Interesse CTU-Chef Jaromir Novak befürchtet, dass die Ände­rungen der Regie­rung "in letzter Minute" inter­essierte Bieter abschre­cken und die Einfüh­rung der 5G-Tech­nologie insge­samt verzö­gern könnte. Das brachte er auf seinem Twitter-Account deut­lich zum Ausdruck.

Novak kriti­siert, dass die Regie­rung zu viel Wert auf natio­nales Roaming gelegt habe. Das würde den Kunden ermög­lichen, zwischen allen Betrei­bern nach Bedarf zu wech­seln, als ob sie ins Ausland reisen würden. Nur sollte das nur im 3,5-GHz-Band erlaubt werden. Novak ist der Ansicht, dass natio­nales Roaming damit "ohnehin nicht im ganzen Land nutzbar" wäre.

Im Gespräch mit der Nach­rich­tenagentur Reuters soll Novak auch kriti­siert haben, dass er nicht ordnungs­gemäß zu den Ände­rungen konsul­tiert worden sei.

Minister kriti­siert mangelndes Inter­esse

Indus­trie­minister Karel Havlicek erwi­dert dazu in einem Fern­sehin­terview, die Anpas­sungen seien aufgrund des geringen Inter­esses der Bieter vorge­schlagen worden. "Das Inter­esse der auslän­dischen Bieter ist gleich null, bei den tsche­chischen Bietern ist es ganz minimal, deshalb haben wir heute begonnen, über die neuen Bedin­gungen zu disku­tieren".

Der Minister teilte bei dieser Gele­genheit mit, dass die Regie­rung Novak entlassen und das CTU-Vorstands­mitglied Hana Tovar­kova zu seinem Nach­folger ernannt habe.

Tsche­chien: Derzeit drei Anbieter aktiv

In Tsche­chien gibt es derzeit drei Netz­betreiber: t-mobile.cz, o2.cz (gehört nicht mehr zu Tele­fonica) und Vodafone.cz.

Voda­fone bietet in Tsche­chien eine "Unli­mited Flat­rate" für umge­rechnet 48 Euro im Monat an, ein Tarif mit 40 GB Volumen kostet etwa 44 Euro, darin sind Tele­fonate in alle tsche­chischen Netze und EU-Roaming enthalten.

Bei T-Mobile gibt es 50 GB Daten mit maximal 10 MBit/s für 50 Euro, 35 GB können in der EU genutzt werden. o2 liefert für umge­rechnet 51 Euro unbe­grenzte Daten und Tele­fonate auf dem Handy, 63 TV-Kanäle (via o2.tv) und Internet zu Hause (via Fest­netz) mit 20 MBit/s als Paket­angebot. Preise, die teil­weise ähnlich oder deut­lich unter vergleich­baren deut­schen Tarifen liegen.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (1)