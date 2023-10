Hannes Ametsreiter im Aufsichtsrat von 1Global

Der ehema­lige Chef von Voda­fone Deutsch­land, Hannes Amets­reiter, tritt als "Non-Execu­tive Director" in den Aufsichtsrat des Tele­kom­muni­kati­ons­unter­neh­mens "1Global" ein. Das teilte das Unter­nehmen mit.

1Global ist ein "global auftre­tendes Unter­nehmen", das sich auf die eSIM–Tech­nologie konzen­triert. 1Global ist aus der Plan­insol­venz der ehema­ligen Trup­hone Ltd. entstanden, die als Spezi­alan­bieter für welt­weit aktive Privat- und Geschäfts­kunden gegründet worden war und in Deutsch­land eine Lizenz als virtu­eller Netz­betreiber mit der Vorwahl 01529 im Netz von Voda­fone Deutsch­land hat.

Von Trup­hone zu 1Global

Pyrros Koussios (Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender), Dr. Hannes Ametsreiter (Mitglied des Aufsichtsrats) und Hakan Koç (Gründer und CEO) von 1Global



Foto: 1Global In der letzten Zeit hatte sich Trup­hone mit der eSIM-Tech­nologie intensiv beschäf­tigt. Trup­hone gehörte verschie­denen Inves­toren. Der bekann­teste davon, der russisch-israe­lisch-portu­gie­sische Olig­arch Roman Abra­mowitsch, sei am Ende nur noch zu einem geringen Anteil (unter 149 weiteren Anteils­eig­nern) betei­ligt gewesen, so mit den Vorgängen vertraute Personen. Sein Name tauchte wegen seiner eins­tigen Nähe zur russi­schen Regie­rung immer wieder in den (briti­schen) Medien auf.

1Global hat die "Assets" von Trup­hone über­nommen

Ein Groß­teil der "Assets" (komplette Netz-Technik, Personal und Know-how) ist nun beim Unter­nehmen 1Global gelandet, das von Pyrros Kous­sios und Hakan Koç gegründet wurde. Hakan Koç (nicht zu verwech­seln und nicht verwandt mit dem auf teltarif.de öfters zitierten Voda­fone-Whist­leblower Inan Koç) hatte erfolg­reich das Portal Auto1 (Wirkaufendeinauto.de) gegründet.

Als TP Global Opera­tions Ltd. im Jahre 2022 gestartet, erwarb das Unter­nehmen im Jahre 2023 unter dem neuen Namen "1Global" eine "Gruppe von Tele­kom­muni­kati­ons­anlagen", welche bereits seit 2006 in Betrieb sind. 1Global hat also das "inter­national aner­kannte und von der GSMA akkre­ditierte globale Mobil­funk­netz" der ehema­ligen Trup­hone über­nommen. 1Global hat seinen Haupt­sitz in London und seine Forschungs- und Entwick­lungs­abtei­lung in Lissabon. 1Global beschäf­tigt nach eigenen Angaben "mehr als 400 Mitar­beiter in 12 Ländern".

1Global ist ein "voll­ständig regu­lierter MVNO"

Das Unter­nehmen hat den Status eines "voll­ständig regu­lierten MVNO" in Groß­bri­tan­nien, den USA, Deutsch­land, Spanien, Frank­reich, den Nieder­landen, Polen, Hong­kong und Austra­lien, betont man. 1Global nennt aktuell "über 7 Millionen Kunden, mit über 34 Millionen Geräten". Aktuell werden eSIM-basierte GSM-Mobil­funk­dienst­leis­tungen für Unter­nehmen und Privat­per­sonen ange­boten, um Mobil­tele­fonate und "SMS-Aufzeich­nungs­dienste" für Unter­nehmen, Remote-SIM-Bereit­stel­lung, IoT-Lösungen, Telco-as-a-Service für Reise­unter­nehmen und preis­werte Roaming-Ange­bote auf eSIM-Basis für Privat­kunden zu reali­sieren.

Amets­reiter kennt den 1Global-Vorgänger Trup­hone noch aus seiner Zeit als CEO von Voda­fone in Deutsch­land, wovon Trup­hone sich die Vorwahl 01529 "ausge­liehen" hat. Von 2015 bis 2022 war Amets­reiter auch Mitglied des Global Execu­tive Board der Voda­fone Group gewesen und hatte einen Jahres­umsatz von über 12 Milli­arden Euro und mehr als 16.000 Mitar­beiter in acht Ländern betreut. Vor seiner Tätig­keit bei Voda­fone hatte Amets­reiter als Produkt­manager bei der Telekom Austria Group begonnen und war dort zum CEO des Unter­neh­mens aufge­stiegen.

Hakan Koç, Gründer und CEO von 1Global ist stolz darauf, "einen so renom­mierten Experten für unsere Mission" zu gewinnen.

eSIM zum Down­load für Privat­kunden

Für inter­essierte Privat­anwender bietet 1Global über die Webseite www.betterroaming.de den kosten­losen Down­load einer eSIM an. Diese läuft im von 1Global über­nom­menen virtu­ellen Netz von Trup­hone (und nutzt in Deutsch­land das Mobil­funk­netz von Voda­fone). Sie erfor­dert keine expli­zite Regis­trie­rung, wie sonst bei Prepaid üblich, sondern kann sofort genutzt werden, nachdem der Preis­plan bestellt und bezahlt wurde. Eine eigene Rufnummer bekommt diese eSIM aller­dings nicht. Tele­fonieren wäre also nur über einen zusätz­lichen OTT-Anbieter (Messenger oder SIP-Client) mit eigener Rufnum­mern­ver­wal­tung möglich.

Die eSIM von Better­roa­ming kann je nach Preis­plan quasi welt­weit einge­setzt werden - beson­ders inter­essant in Nicht-EU-Ländern, wo die Roaming-Tarife der etablierten Netz­betreiber weiterhin unglaub­lich teuer sein können.

Was man mit der eSIM anstellen kann, erklären wir in einem Ratgeber.