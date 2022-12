Trotz Sanktionen: Huawei wieder im "Normalbetrieb"?

Trotz des Drucks durch ameri­kani­sche Sank­tionen hat sich der chine­sische Tele­kom­riese Huawei nach eigenen Angaben wieder gefangen und ist zum Normal­betrieb zurück­gekehrt.

Der Umsatz ist in diesem Jahr mit 636,9 Milli­arden Yuan stabil ausge­fallen, nachdem er aller­dings im Vorjahr um 28,6 Prozent einge­bro­chen war. "2022 haben wir uns erfolg­reich aus dem Krisen­modus gezogen", schrieb der amtie­rende Vorstands­vor­sit­zende Eric Xu nach Angaben von heute in seiner Neujahrs-E-Mail an die Mitar­beiter.

US-Beschrän­kungen als neue Norma­lität

Trotz Sanktionen schaut Huawei positiv in die Zukunft

Bild: picture alliance/dpa "Die US-Beschrän­kungen sind jetzt unsere neue Norma­lität, und wir sind zurück im normalen Betrieb", schrieb Xu. Der Umsatz mit Infor­mations- und Kommu­nika­tions­tech­nologie erlebe bestän­diges Wachstum, während der Rück­gang des Gerä­tege­schäfts nach­gelassen habe. Das makro­öko­nomi­sche Umfeld sei voller Unsi­cher­heiten, aber Digi­tali­sie­rung und Dekar­boni­sie­rung seien die neuen Wege vorwärts, auf denen die künf­tigen Möglich­keiten lägen, meinte der Huawei-Chef.

Die US-Regie­rung hat seit 2019 weit­rei­chende Sank­tionen gegen Huawei verhängt. Dem chine­sischen Konzern wurde der Zugang zu Chips aus inter­natio­naler Produk­tion und zum ameri­kani­schen Betriebs­system Android gekappt, was vor allem das Smart­phone-Geschäft von Huawei schwer belastet. Die USA unter­stellen Huawei enge Verbin­dungen zu chine­sischen Behörden und warnen vor einer Gefahr von Spio­nage oder Sabo­tage. Das Unter­nehmen weist die Vorwürfe zurück.

Aktuell macht Huawei viel Geld durch Lizenzver­ein­barungen, jetzt gesellt sich Samsung zur Käufer­schaft. Mit den Tech­nolo­gien der 5G-Lizenzen kann die eigene Netz­werk­technik reifen.