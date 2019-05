Nano & KI - Hightech für mehr Breitband

In den vergan­genen Wochen dürfte den 3.700 Einwoh­nern des Ditzinger Stadt­teils der orange Mercedes-Trans­porter mit zahl­rei­chen Kameras und Mess­in­stru­menten aufge­fallen sein. „Mit diesem Fahr­zeug stellen wir den Stra­ßen­zu­stand fest“, erklärt Telekom-Mess­tech­niker Hermann Beuchel. „Wir nehmen Daten auf wie Gullys, Risse in der Straße, Laternen, Bord­steine, Schutz­wände oder Bäume, die in die Straße ragen.“ Fünf Kameras und zahl­reiche Laser-Mess­ge­räte sowie Sensoren erzeugen allein in Heimer­dingen über ein Tera­byte an Daten. Diese Infor­ma­tionen bilden die Basis für die spätere Tras­senplanung. Mit Hilfe künst­li­cher Intel­li­genz werden poten­zielle Trassen für die Glas­fa­ser­ver­le­gung ermit­telt. So genannte Störer wie etwa Gullys oder Beton­fun­da­mente sind sofort ersicht­lich und können bei der Tras­sen­pla­nung be­rücksichtigt werden.

Heimer­dingen ist einer von vier schwä­bi­schen Kommunen, in denen die Telekom derzeit Glas­fa­ser­netze plant. Dazu gehören neben Heimer­dingen auch Bempf­lingen, Allmers­bach im Tal und Reichen­bach im Täle. Sie zählen zu den 170 Kommunen rund um Stutt­gart, die Teil der Glas­faser-Offen­sive des Bonner TK-Konzerns sind, von der 1,38 Millionen Privat­haus­halte und 140.000 Unter­neh­mens­stand­orte profi­tieren sollen.

Telekom-Video: KI beschleu­nigt Glas­fa­ser­ausbau

Mit Tren­ching geht's schneller

Etwas weiter nörd­lich, nämlich im nieder­säch­si­schen Gehrden, setzt der Telekom-Wett­be­werber Voda­fone bei der Verle­gung von Glas­faser auf Nano-Tren­ching. Dabei wird das Kabel mit einem so genannten Stufen­schnitt sechs Zenti­meter tief in die As­phaltdecke verlegt, ohne diese zu durch­trennen. Die Vorteile dieser Verle­ge­me­thode: Die Glas­faser kann laut Voda­fone 40 Mal schneller verlegt werden und dauer­hafte Baustellen sind nicht mehr nötig. Ab Juni 2019 können 50 Unter­nehmen in den Ge­werbegebieten Gehrden Ost und Bünteweg/Levester Straße über das FTTB-Netz mit maximal 1 GBit/s im Internet surfen.

Auch die Telekom setzt aufs Tren­ching und zwar im Land­kreis Rostock. Anfang Mai 2019 star­teten die Bonner hier den Glas­fa­ser­ausbau. Über 44.000 Haus­halte, 6.100 Unter­nehmen und 573 Verwal­tungs­stand­orte in über 70 Kommunen erhalten Glasfa­seranschlüsse. Dafür verlegt die Telekom in über 1.100 Kilo­me­tern Tiefbau 7.200 Ki­lometer Glas­faser und baut fast 850 neue Glas­fa­ser­ver­teiler auf. Bereits im zweiten Halb­jahr 2019 gehen die ersten Orte ans Netz. Die Tief­bau­ar­beiten sind aber trotz des Tren­ching-Verfah­rens so umfang­reich, dass sie laut Telekom noch bis Mitte 2021 an­dauern werden. Wo die Bonner in den vergan­genen Wochen eben­falls für Breit­band gesorgt haben, steht im Unter­neh­mens­blog. Darüber hinaus hat die Telekom für 21 Millionen Haus­halte die Surf-Geschwin­dig­keit auf bis zu 250 MBit/s erhöht.

Bund und Länder fördern



Der Point of Presence ist die zentrale Verteilstation, von der aus die Deutsche Glasfaser den Netzausbau in Kleve angeht Der Point of Presence ist die zentrale Verteilstation, von der aus die Deutsche Glasfaser den Netzausbau in Kleve angeht

Neue Verle­ge­me­thoden und modernste Technik redu­zieren nicht nur den Zeit- und Arbeits­auf­wand, sondern auch die Kosten für den Breit­band­ausbau. Ange­sichts der Milli­arden Euro an Steu­er­gel­dern, die in die Förde­rung des Breit­band­aus­baus fließen, ein nicht uner­heb­li­cher Faktor. Auch die Stadt Weil­heim profi­tiert von der Förde­rung. Seit rund einem Jahr wird hier am Glas­fa­ser­netz gebaut. „Bereits 80 Prozent der Bau­leistungen sind mitt­ler­weile erbracht“, erklärt André Behre, Proku­rist bei den Stadtwer­ken Weil­heim und Projekt­ver­ant­wort­li­cher beim Breit­band­ausbau in der Kreis­stadt.

In dieses Projekt fließen rund 2,6 Millionen Euro aus dem Bundes­för­der­pro­gramm Breit­band sowie 620.000 Euro aus dem baye­ri­schen Förder­pro­gramm. „Nach derzei­tigem Stand werden wir voraus­sicht­lich im Juli 2019 fertig sein“, sagt Behre. Dann sollen 278 Haus­halte, 57 Unter­nehmen und die öffent­liche Verwal­tung an das neue Breit­band­netz ange­schlossen werden. Insge­samt werden rund 172 Kilo­meter Glasfa­serkabel verlegt. In Weil­heim wird das Spül­bohr­ver­fahren einge­setzt. Dabei wird eine Art Tunnel in den Boden gebohrt, ohne dabei die Ober­fläche aufzu­graben.



Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (5. v. l.) und Mecklenburg-Vorpommerns Digitalminister Christian Pegel (6. v. l.) beim Spatenstich auf der Insel Poel Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (5. v. l.) und Mecklenburg-Vorpommerns Digitalminister Christian Pegel (6. v. l.) beim Spatenstich auf der Insel Poel

Mit 6.000 Kilo­me­tern Glas­fa­ser­lei­tungen ist das Ausbau­pro­jekt auf der Insel Poel un­gleich größer als das in Weil­heim. Mit einem Inves­ti­ti­ons­vo­lumen von insge­samt 180 Millionen Euro ist der Breit­band­ausbau in Nord­west­meck­len­burg das bislang größte Projekt im Rahmen des Bundes­för­der­pro­gramms für den Breit­band­ausbau. Der Bun­deszuschuss für alle 14 Teil­pro­jekte beträgt 113 Millionen Euro. Deshalb ließ es sich Bundes­ver­kehrs­mi­nister Andreas Scheuer auch nicht nehmen, persön­lich am Spaten­stich Ende April 2019 teil­zu­nehmen.

Auch die Deut­scher Glas­faser nutzt die staat­liche Unter­stüt­zung. Beim Glasfaser­ausbau in Kranen­burg stehen Förder­mittel in Höhe von rund fünf Millionen Euro zur Verfü­gung. Mit diesem Geld werden etwa 800 Haus­halte erschlossen, die nicht wirt­schaftlich ausge­baut werden können. Für den privat­wirt­schaft­li­chen Netz­ausbau in­vestiert die Deut­sche Glas­faser rund neun Millionen Euro. Damit schließt sie etwa 3.500 Haus­halte an. „Wir sind auf der Ziel­ge­raden ange­langt: Inner­halb der nächsten zwei Jahre könnten mehr als 95 Prozent aller Haus­halte und Betriebe in der Gemeinde Kranen­burg an ein modernes Glas­fa­ser­netz ange­schlossen werden“, freut sich Kra­nenburgs Bürger­meister Günter Steins.

