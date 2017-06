Tarifdaten dürfen nicht nur im Kleingedruckten stehen

Mit dem Start des neuen Monats gibt es für Festnetz- und Mobilfunk-Kunden eine wichtige Neuregelung. Denn am heutigen 1. Juni tritt die bereits 2016 beschlossene Transparenz­verordnung der Bundes­netz­agentur in Kraft. Die Verordnung soll es Verbrauchern erleichtern, unterschied­liche Verträge zu vergleichen und einfacher zu kündigen. Denn alle relevanten Tarif- und Vertrags­infor­mationen müssen ab sofort übersichtlich auf einem Formblatt aufgelistet werden - sie dürfen nicht mehr nur im Klein­gedruckten stehen. Künftig finden Kunden Angaben über ihre Vertrags­laufzeit, Tarif-Optionen und zur Kündigungs­frist auf dem sogenannten Produkt­informations­blatt. Auch Angaben zur maximalen Daten­übertragungs­geschwindig­keit müssen aufgelistet werden.

Neu ist außerdem, dass Mobilfunk­kunden ihr verbrauchtes Datenvolumen nun tagesaktuell einsehen können. Per App oder über das Kundenportal können sie auf Wunsch eine monatliche Kosten­obergrenze festlegen. Bei einem ungewöhnlich hohem Datenverbrauch müssen die Anbieter ihre Kunden warnen. Bestands­kunden profitieren von der neuen Verpflichtung für Mobilfunk­anbieter erst später. Ab Dezember müssen auch in laufenden Verträgen in der Monats­rechnung die Kündigungs­fristen aufgeführt werden.