Daran erkennen Sie unseriöse Trading-Plattformen

Und ewig lockt das Geld. Satte Gewinne mit dem Handel von Aktien, Devisen, Bitcoins und Co. stellen Betrüger im Internet in Aussicht und werben damit für Cyber­tra­ding. "Nicht zuletzt die Corona-Krise und damit die Finanznot vieler Verbrau­cher nutzen die Betrüger schamlos aus", sagt Hans-Joachim Henschel vom Landes­kri­minalamt (LKA) Nieder­sachsen in Hannover. Viele sind in Kurz­arbeit, haben ihren Job verloren oder bangen um ihren Arbeits­platz. Daheim sitzen sie vor dem PC und surfen durchs Netz.

Dort stoßen sie auf "Geheim­tipps", wie man schnell und bequem zu Geld kommen kann. Jetzt braucht es nur noch einen Klick - nämlich auf den Link der jewei­ligen Werbe­anzeige - und schon landen ahnungs­lose Inter­net­nutzer auf einer "oft recht profes­sio­nell und seriös ausse­hende Webseite", wie Henschel sagt.

Auch mit Promis wird geworben

Satte Gewinne mit dem Handel von Aktien, Devisen, Bitcoins und Co. stellen Betrüger im Internet in Aussicht

Bild: picture alliance/dpa | Fabian Strauch Auf solchen Webseiten werben Betrüger weiter um die Gunst von poten­ziellen Opfern. Teil­weise sind dort Bilder oder Videos einge­bunden von Menschen, die gerade angeb­lich Gewinn gemacht haben und sich nun etwa auf einer Yacht vergnügen. "Das Perfide ist, dass die Krimi­nellen teils auch mit Promis werben, die vermeint­licher Weise durch das Cyber­tra­ding reich geworden sind", so Henschel.

Auch wenn das nicht der Wahr­heit entspricht: Der miese Trick zieht bei vielen. Arglos geben Inter­essierte auf der Webseite ihre Kontakt­daten ein, um nähere Infos zu lukra­tiven Anla­gemög­lich­keiten zu bekommen.

Kurze Zeit später klin­gelt bei den Inter­essierten das Telefon oder Handy, schil­dert Henschel Fälle von Betrof­fenen. Es meldet sich ein angeb­licher Online-Broker. Rheto­risch bestens geschult will er den oder die Ange­rufene dazu bringen, Geld zu inves­tieren. Ein kleiner Betrag im Schnitt von etwa 250 Euro soll reichen. Fürs erste.

Das Geld wird angeb­lich auf einem Trading-Konto einge­zahlt, das auf den Namen des Anle­gers läuft. Der Anleger kann es jeder­zeit auf der Trading-Platt­form einsehen. Auf diesem Konto simu­lieren die Täter ständig Gewinne. Das soll die Anleger dazu animieren, neue und vor allem höhere Beträge zu inves­tieren.

Trading-Konto kann Fake sein

Doch das Trading-Konto, das der Anleger haben soll, ist nicht selten einfach nur Fake. Das einge­zahlte Geld fließt in Wirk­lich­keit auf die Konten der Betrüger - und ist zumeist für den Anleger verloren. "Teils baut der Online-Broker, der sich um den Anleger kümmert, immensen Druck auf", sagt Heidi Pätzold von der Verbrau­cher­zen­trale Hamburg. So heiße es etwa, der Anleger müsse mehr inves­tieren, sonst wäre alles Geld weg.

Eine andere Masche: "Es wird Vertrauen aufge­baut, indem zwischen­durch klei­nere Summen ausge­zahlt werden", so Henschel. Der Trick der Betrüger: "Wenn der Anleger merkt, dass wir auszahlen, ist er bereit, später höhere Summen zu inves­tieren." Geld, das dann weg ist.

Sparsam mit sensi­blen Daten sein

Denn es kann passieren, dass eines Tages der Online-Broker, der sich am Telefon immer so nett und kennt­nis­reich gab, nicht mehr zu errei­chen ist. Wer zuvor auch noch sensible Daten, etwa fürs Online-Banking, preis­gegeben hat, muss damit rechnen, dass die Betrüger sein Konto abräumen. Womög­lich ist auch die Trading-Platt­form nicht mehr aufrufbar, weil die Betrüger sich auf anderem Wege neue Opfer suchen.

Wie also sich wappnen? "Bloß nicht kopflos werden, wenn einem das vermeint­lich große Geld in kurzer Zeit bei wenig Aufwand in Aussicht gestellt wird", sagt Henschel. Und keines­falls gutgläubig Fremden, die man vom Telefon her "kennt", sensible Daten wie Kopien von Kredit­karte und/oder Perso­nal­aus­weis zukommen lassen.

Bevor Anleger Geld inves­tieren, sollten sie sich immer fragen, ob sie über­haupt nach­voll­ziehen können, wie der vermeint­lich satte Gewinn zustande kommt. "Vorsicht ist auch ange­sagt, wenn ein Online-Broker sinn­gemäß sagt 'Ach, macht nichts, wenn Sie es nicht verstehen, wir helfen Ihnen schon'", sagt Pätzold.

Platt­form genau anschauen

Schauen Sie sich die Trading-Platt­form an, um die es jeweils geht, und infor­mieren Sie sich genau, bevor Sie sich mit Ihren Kontakt­daten anmelden oder Geld einzahlen. Hat beispiels­weise die Platt­form kein Impressum mit voll­stän­diger Adresse und Rufnummer, sollte Sie sie igno­rieren und wegkli­cken.

Wer auf einer Trading-Platt­form Beträge einge­zahlt hat, die er trotz mehr­facher Auffor­derung nicht zurück­über­wiesen bekommt, sollte Anzeige erstatten. Zwar sind die Aussichten, dass Opfer ihr Geld zurück­bekommen, eher gering. Aber: "Je detail­lierter Geschä­digte das Vorgehen der Täter beschreiben können, desto hilf­rei­cher kann es für die Polizei sein, die Täter eines Tages aufzu­spüren", sagt Henschel.

Weitere Tipps finden Sie auf der Seite der poli­zei­lichen Krimi­nal­prä­ven­tion und der Bundes­anstalt für Finanz­dienst­leis­tungs­auf­sicht.