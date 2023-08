Touchscreens im Auto: Nur mit kurzem Blick bedienen

Rechtslage bei Touchscreen im Auto

Bild: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild Elek­tro­nische Geräte dürfen am Steuer nur bedient werden, wenn sie dazu nicht in die Hand genommen werden müssen. Per Sprach­steue­rung ist das Ganze erlaubt. Grund­sätz­lich muss dafür ein flüch­tiger Blick ausrei­chen. Das ist in der Stra­ßen­ver­kehrs­ord­nung (StVO) gere­gelt.

Das gilt aber nicht nur für Handys, Smart­watches und Co., sondern etwa auch für instal­lierte Navi­gations- und Bedien­geräte mit Touch­screen im Auto. Verboten ist dem Fahrer etwa die händi­sche Eingabe eines Ziels im Navi während der Fahrt, so der Auto Club Europa (ACE).

Lassen sich wich­tige Auto­funk­tionen wie Schei­ben­wischer, Heizung oder Licht über Touch­screens steuern, ist das erlaubt. Aber auch nur, wenn der Blick dafür nur kurz von der Straße genommen wird.

Was ist ein kurzer Blick?

Bild: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild Wört­lich heißt es im Para­gra­phen 23 Absatz 1a StVO, dass dafür "nur eine kurze, den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetter­ver­hält­nissen ange­passte Blick­zuwen­dung zum Gerät bei gleich­zeitig entspre­chender Blick­abwen­dung vom Verkehrs­geschehen" erfolgen darf.

Wie lang indes ein kurzer Blick ist, ist nicht allge­mein defi­niert und muss laut ACE im Einzel­fall entschieden werden. Der Club verweist auf Urteil vom Ober­lan­des­gerichts Karls­ruhe von 2020 (Az.: 1 Rb 36 Ss 832/19), bei dem ein Mann nach einem Unfall bestraft wurde, weil die Einstel­lung des Schei­ben­wischers zu viel Aufmerk­sam­keit forderte.

Zeit für die Einübung der Bedie­nung nehmen

Diese Bedien­form kann mehr Zeit benö­tigten als im Vergleich zu Autos mit Knöpfen und Schal­tern, so der ACE mit Verweis auf eine Dekra-Test­reihe. Wichtig daher: alle Funk­tionen des Autos zu kennen - und sich mit den Einstel­lungs­mög­lich­keiten auch bei fremden Autos wie etwa Miet­wagen vorher ausrei­chend vertraut zu machen.

So könnten zum Teil einige Funk­tion auf "Kurz­wahl" gelegt werden oder einzelne Tasten oder Knöpfe indi­viduell belegt werden. Wenn Sprach­steue­rung an Bord ist: Welche Funk­tionen lassen sich damit steuern und welche Formu­lie­rungen und Befehle werden gut verstanden?

Wer dennoch unter­wegs Probleme mit der Bedie­nung bekommt, fährt besser bei der nächsten sicheren Möglich­keit rechts ran. Denn schon wer drei Sekunden abge­lenkt ist, legt bei Tempo 50 eine Strecke von 42 Metern im Blind­flug zurück, bei 130 km/h sind es schon 108 Meter, rechnet der ACE vor.

Das gilt auch auf dem Fahrrad und Motorrad

Auch auf dem Motorrad oder sogar auf dem Fahrrad darf das Handy - etwa um einer Navi-App zu folgen - nicht in die Hand genommen und bedient werden. Das Gerät muss dafür in einer entspre­chenden Halte­rung stecken. Ansonsten drohen Bußgelder.

Ein Auto ist heute mehr als nur ein reines Fortbewe­gungs­mittel. Durch moderne Enter­tain­ment-, Navi­gations- und Assis­tenz-Systeme wird das Auto zum fahr­baren Smart­phone.