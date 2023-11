Aus für Touch ID: Apple nimmt den Finger vom Sensor

Einem Insider zufolge stellt Apple bald keine Module für Touch ID mehr her. Das iPhone SE (2024) hat wohl Face ID. Aller­dings befindet sich ein Under-Display-Finger­abdruck­sensor in Arbeit.

Apples Finger­abdruck-Scanner Touch ID scheint in seiner bekannten Form endgültig der Vergan­gen­heit anzu­gehören. Ein Tipp­geber mit hoher Tref­fer­quote will von den Produk­tions­plänen des Bedien­ele­ments erfahren haben. So habe der Hersteller fast sämt­liche Ferti­gungen der biome­tri­schen Lösung perma­nent einge­stellt. Nur noch wenige Exem­plare befänden sich in Produk­tion, diese seien für das iPhone SE (2022) ange­dacht. Weder das iPhone 16 noch das iPhone SE (2024) sollen Touch ID erhalten, auch nicht unter dem Display. Eine Vari­ante für unter die Anzeige benö­tigt noch Zeit.

Keine baldige Rück­kehr von Touch ID

Touch ID legt bei den iPhones wohl eine Pause ein

MacRumors Durch MacRumors wurden wir auf einen neuen Bericht eines Insi­ders im Apple-Sektor aufmerksam. Weil diese Person, die sich über­setzt „Experte für mobile Chips“ nennt, schon mehrere korrekte Aussagen getroffen hat, sollte man ihren Worten Beach­tung schenken. Der Groß­teil des Equip­ments, das für die Herstel­lung der Chips für Touch ID verwendet wird, wurde abge­schaltet. Die letzten Maschinen sollen nur noch entspre­chende Einheiten für das iPhone SE (2022) produ­zieren. Ein solcher Schritt dürfte darauf hinweisen, dass Apple seinen Finger­abdruck­sensor nicht in naher Zukunft reak­tiviert.

Zwar entwi­ckelt der kali­for­nische Elek­tronik­kon­zern einen Under-Display-Finger­abdruck­sensor, bis zu dessen Markt­reife würden aber noch einige Jahre vergehen. Bishe­rigen Gerüchten zufolge erscheint frühes­tens 2026 ein iPhone mit unter dem Bild­schirm befind­lichem Scanner für den Finger­abdruck. Aufgrund des zuver­läs­sigen und intui­tiven Face ID besteht auch kein Druck, eine weitere biome­tri­sche Authen­tifi­zie­rung zu reali­sieren.

iPhone SE (2024) wohl mit Face ID an Bord

Die zuvor genannte drei­dimen­sio­nale Gesichts­erken­nung könnte nächstes Jahr im iPhone SE (2024) Verwen­dung finden. Jeden­falls wäre dies ein logi­scher Schritt, sofern Apple tatsäch­lich die Touch-ID-Produk­tion nicht mehr ankur­belt. Ganz ohne ein biome­tri­sches Verfahren dürfte das Mittel­klasse-Smart­phone nicht daher­kommen. Tradi­tio­nell enthüllt Apple das iPhone SE im Früh­ling. Mit Glück wird das 2024er Modell schon in drei­ein­halb Monaten das Licht der Welt erbli­cken.

Für das iPhone 15 steht Qi2-Zubehör vor der Tür, das ein noch effi­zien­teres und komfor­tableres draht­loses Aufladen verspricht.