Ausblick: Diese Smartphone-Flaggschiffe erwarten wir 2024

Im kommenden Jahr wird es wieder einige Smart­phone-Flagg­schiffe geben. Wir geben einen Ausblick, was 2024 zu erwarten ist.

Sicher­lich wird auch wieder das Smart­phone-Jahr 2024 heiß. Neue iPhones, neue Premium-Samsungs und zahl­reiche High-End-Modelle aus der China-Kate­gorie werden erwartet. Es ist zu erwarten, dass die bekannten Hersteller ihre Zyklen beibe­halten, kleine Verschie­bungen sind immer möglich.

Wir geben nach­fol­gend einen Ausblick darüber, welche Modelle im kommenden Jahr die Laden­regale stürmen könnten. In der nach­fol­genden Über­sicht beschränken wir uns auf ausge­wählte Geräte der Premium-Sparte. Die Über­sicht erhebt daher keinen Anspruch auf Voll­stän­dig­keit. Orien­tie­rung bieten uns die bekannten Vorstel­lungs­zeit­räume der Hersteller. Dennoch handelt es sich erst einmal nur um Prognosen. Eine Garantie, dass die Modelle in den genannten Zeit­räumen erscheinen werden, gibt es nicht - auch nicht, dass sie explizit so heißen wie ange­geben.

Los geht es mit der Premium-Serie eines Herstel­lers aus Südkorea. Beim Klick auf das Bild gelangen Sie zum jeweils nächsten.