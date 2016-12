Top-Smartphones 2016: Apple, Samsung, OnePlus & Co.

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und es wird Zeit einen Rückblick auf die Highend-Smartphones von Samsung, Apple, Huawei, LG, HTC, Sony und Co. zu werfen. In unserer Übersicht zeigen wir Ihnen die Top-Smartphone aus 2016. Alle Modelle sind auf Grund ihrer guten Ausstattung zurecht in der Oberklasse einzuordnen. Allerdings stechen manche Modelle auch durch besondere Fähigkeiten wie eine Dual-Kamera, ein modulares System, einen Iris-Scanner, Outdoor-Eigenschaften oder anderen Besonder­heiten hervor.

