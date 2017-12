Flaggschiff-Überblick: Die Top-Smartphones 2017

2017 neigt sich dem Ende entgegen und wir blicken auf viele interessante Smartphones zurück, die in diesem Jahr vorgestellt wurden. Besonders bei ihren Top-Modellen haben die Hersteller neue Trends ausprobiert und beliebte Feature weiterentwickelt. Smartphones mit Dual-Kamera, randlosen Full-View-Displays und die Integration der künstlichen Intelligenz stehen bei den Nutzern und bei den Unternehmen hoch im Kurs. All diese Entwicklungen machen neugierig auf das, was uns im kommenden Jahr 2018 erwartet. Noch ist es aber nicht soweit - zunächst wollen wir Revue passieren lassen.

Auf den folgenden Seiten geben wir daher einen Überblick über die Top-Modelle, die die Hersteller in diesem Jahr präsentiert haben. Hier lässt sich die Entwicklung der Geräte und der aktuellen Trends sehr gut erkennen. Los geht es mit unserem 2017er Flaggschiff-Überblick mit einem Klick auf das Bild.