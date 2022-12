Unsere 10 Top-Smartphones 2022 - und das kosten sie jetzt

Samsung, Apple, OnePlus und Co. - Hersteller von Smart­phones, die in diesem Jahr die Regale mit neuen Modellen füllten. Wir haben einige davon getestet. In der nach­fol­genden Über­sicht stellen wir unsere zehn Top-Smart­phones 2022 vor. Dabei geht nicht im Spezi­ellen um die beste Gesamt­note, sondern um unsere persön­lichen Eindrücke von den Geräten und warum genau wir die einzelnen Modelle für die Top-10-Über­sicht ausge­wählt haben. Wir haben nur Smart­phones ausge­sucht, die wir selbst getestet haben.

Für jedes Gerät geben wir außerdem den aktu­ellen Markt­preis (Stand: 16. Dezember, ca. 17 Uhr) an, den wir über die Preis­such­maschine idealo ermit­telt haben. Dabei haben wir Ange­bote von Online-Markt­plätzen nicht berück­sich­tigt, die aber unter Umständen güns­tiger sind.

Sollten Sie sich für eines der Smart­phone-Modelle inter­essieren, kann es sich für Sie unter Umständen lohnen, noch in der Weih­nachts­zeit bei einem für Sie attrak­tiven Angebot zuzu­schlagen. Bitte beachten Sie, dass sich Smart­phone-Markt­preise schnell ändern können, weshalb die ange­gebenen Vergleichs­preise nur begrenzt gültig sein können. Wir empfehlen gene­rell den Preis­ver­gleich.

Die Smart­phone-Modelle haben wir nach dem Erschei­nungs­datum sortiert. Los geht es mit einer beson­deren Edition von Samsung. Beim Klick auf das Bild gelangen Sie zum jeweils nächsten.