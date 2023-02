Cinema & Sport: Sky analysiert Tonprobleme

Tonprobleme bei Sky analysiert

Logo: Sky In Fern­sehern werden heute ab einer bestimmten Preis­klasse deut­lich bessere Laut­spre­cher verbaut als noch vor einigen Jahren. Und wem der TV-Sound über die inte­grierten Laut­spre­cher trotzdem zu schlecht ist, schließt eine externe Soundbar (ggf. mit Subwoofer) oder gleich ein Heim­kinoset an.

Da bleibt es nicht aus, dass aufmerk­same Zuhörer fest­stellen: Mögli­cher­weise ist der Sound der über­tra­genen Programme gar nicht so gut, wie er sein sollte. Ein teltarif.de-Leser, der Sky-Kunde ist, hat sich deswegen an teltarif.de gewandt.

Sky-Kunde schil­dert Problem ausführ­lich

Logo: Sky Mitte Januar schrieb uns der Leser, der Sky-Kunde ist, und berich­tete von seinen Erfah­rungen, und das recht ausführ­lich und mit tech­nischem Sach­ver­stand. Er sei ein Abon­nent und verwende dazu den Sky Q Sat-Receiver. Dieser sei am HDMI-1-Anschluss seines LG-Fern­sehers OLED77C18LA ange­schlossen. An den HDMI 2-(eARC)-Anschluss seines LG Fern­seher habe er die LG-Soundbar DS95QR ange­schlossen. Das funk­tio­niere soweit gut.

Jetzt gebe es aller­dings bei den Sendern im Sky Cinema Paket, vor allem über den Satel­liten Astra 19,2° Ost, Tonschwan­kungen. Dazu gebe es auch in der Sky-Commu­nity einen passenden Thread. Dieser nennt sich Tonschwan­kungen Sky Cinema.

Dort gehe es darum, dass die Sender nicht richtig abge­mischt seien, wenn man z. B. das ganze über eine Soundbar oder einer AV-Anlage hört. Sky behaupte in Vertre­tung durch die in der Sky-Commu­nity befind­lichen Sky-Mode­ratoren, dass es angeb­lich kein Problem deswegen gebe. Es höre sich im Forum so an, als wäre bei Sky alles in Ordnung. Da sich aber mehrere Sky-Kunden deswegen gemeldet und unab­hängig vonein­ander behauptet hätten, dass es das Problem gibt, müsse da doch was dran sein. Sky habe das Problem abge­stritten.

Vergleich­bares Problem bei "Sky Sport"

Ein ähnli­ches Problem gebe es auch auf dem "Sky Sport Tennis"-Sender. Vor allem über den Satel­liten Astra 19,2° Ost. Dazu gebe es in der Sky-Commu­nity eben­falls einen passenden Thread. Dieser nennt sich Toller Blech­sound bei Sky Sport Tennis seit ein paar Tagen.

Auch hier sei der Ton nicht der Beste, wenn man ihn z. B. über eine Soundbar oder eine AV-Anlage hört. Sky scheine das wohl nicht zu stören, wenn man im Forum sehe, wie lange es das Problem schon gibt.

Unserem Leser drängte sich der Verdacht auf, dass derar­tige oder ähnliche Probleme bei Sky an der Tages­ord­nung zu sein scheinen. Bis sowas behoben werde, könnten Wochen, wenn nicht sogar Monate ins Land gehen, falls das über­haupt passiere. Und doch bezahle man bei Sky jeden Monat schließ­lich einiges an Aboge­bühren. Und dann wolle das Unter­nehmen jetzt auch noch eine Preis­anpas­sung von den Kunden erheben.

Strea­ming keine Alter­native

Für den Leser sei es übri­gens keine Alter­native, dass man die Filme und Serien, die es auf den linearen Fern­seh­sen­dern von Sky im Sky Cinema Paket gibt, auch auf dem Sky-Q-Receiver im "Sky on Demand"-Bereich auf Abruf sehen könne. Wenn Sky schon lineare Fern­seh­sender über den Satel­liten Astra 19,2° Ost ausstrahle, dann sollten diese Sender auch "so sein, wie man es sich vorstellt, und nicht mit den Tonschwan­kungen oder dem Blech­sound".

Seine Ausfüh­rungen schloss der Leser ab mit der Bemer­kung: "Wenn die Menschen im Sky Universum, die dafür zuständig sind, das Problem beheben zu können, da auch was tun würden, dann wären die Sky Kunden zufrieden. Aber nicht so, wie es aktuell ist."

Unzu­frieden sei der Leser übri­gens auch darüber, dass vor allem im sport­lichen Bereich bei Sky vieles ohne deut­schen Kommentar und ohne irgend­eine Über­set­zung einfach im Origi­nalton, meist Englisch, gezeigt werde. Nicht jeder Sky-Kunde könne das verstehen. Auch dazu gebe es in der Sky-Commu­nity seit Monaten bzw. Jahren diverse Threads. Passiert sei hingegen nichts oder nur sehr wenig.

Sky forscht nach und findet Fehler

Wir leiteten das Problem mit der detail­lierten Beschrei­bung des Kunden gerne an Sky weiter. Nach unserer Anfrage an Sky dauerte es knapp drei Wochen, bis Sky uns schrieb:

Meine Kollegen aus der Technik haben das Problem umfas­send analy­siert. Wir konnten das vom Zuschauer wahr­genom­mene Problem nach­voll­ziehen, das sich in einer einge­schränkten Laut­stärke-Dynamik auf unseren linearen Sendern äußerte, und es in den letzten Tagen beheben. Wir bitten die entstan­denen Unan­nehm­lich­keiten zu entschul­digen.

Zu der Anfrage mit der fehlenden deut­schen Synchro­nisa­tion bzw. deut­schen Unter­titeln bei Sport­sen­dungen gab Sky unserer Redak­tion gegen­über keinen Kommentar ab.

