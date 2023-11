TomTom GO: Navi & Blitzer-Warner ein Jahr kostenlos

TomTom kostenlos

Screenshot: teltarif.de, Quelle: tomtom.com Mit den Karten-Apps von Google und Apple sowie mit Ange­boten wie Waze und Here We Go gibt es eine Reihe kosten­loser Navi­gations-Programme. Auch TomTom hat mit AmiGO eine Gratis-Lösung im Port­folio. Dennoch ist das TomTom Go genannte kosten­pflich­tige Paket einen Blick wert. Es bietet nämlich einige Zusatz-Funk­tionen, die man so von anderen Navi-Apps nicht oder nur zum Teil kennt.

Unter anderem wird am rechten Bild­schirm­rand stets ein Über­blick zur gesamten geplanten Fahrt­strecke ange­zeigt. Auf einen Blick sieht man so, wann und wo mit Verkehrs­behin­derungen zu rechnen ist. Der in Deutsch­land nicht gestat­tete Radar­warner wird - anders als beispiels­weise bei Apple Maps und Google Maps - nicht ausge­blendet. Statt­dessen blendet TomTom einen Hinweis auf die Rechts­lage ein, über­lässt es aber den Nutzern, ob sie das Feature ggf. dennoch einsetzen möchten.

Ein Vorteil ist auch die Möglich­keit, Karten­mate­rial groß­flä­chig - ggf. auch für ganze Länder oder sogar Konti­nente - herun­ter­zuladen. So funk­tio­niert die Navi­gation auch dann, wenn der mobile Internet-Zugang über einen längeren Zeit­raum nicht zur Verfü­gung steht - frei­lich dann ohne Berück­sich­tigung von Verkehrs­daten in Echt­zeit, die bei TomTom GO ansonsten obli­gato­risch ist, wobei es das System dem Fahrer über­lässt, ob er der neuen, mögli­cher­weise schnel­leren Empfeh­lung folgen oder es bei der zuerst fest­gelegten Route belassen möchte.

So lassen sich 19,99 Euro sparen

TomTom kostenlos

Screenshot: teltarif.de, Quelle: tomtom.com Das Jahres-Abon­nement für TomTom GO kostet norma­ler­weise 19,99 Euro. Von Zeit zu Zeit führt der Anbieter Aktionen durch, mit denen Inter­essenten, den Betrag für die ersten zwölf Monate sparen können. Aktuell funk­tio­niert das wieder, indem auf der Bestell­seite der Gutschein-Code "gonav­promo" (ohne die Anfüh­rungs­zei­chen) einge­geben wird.

Das Abon­nement wird sofort akti­viert und kann über die Apps für Android und iOS genutzt werden. Diese sind mit Android Auto und Apple CarPlay kompa­tibel, sodass für die Anzeige der Navi­gations-Infor­mationen auch das im Fahr­zeug verbaute Display genutzt werden kann.

