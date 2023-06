TomTom GO: Navi- und Blitzer-App ein Jahr gratis

Im Rahmen einer Aktion haben Inter­essenten derzeit die Möglich­keit, TomTom GO für ein Jahr kostenlos zu bekommen. Doch Vorsicht, wer nicht kündigt, zahlt ab dem 13. Monat.

TomTom gehört nach wie vor zu den belieb­testen Anbie­tern von Navi­gati­ons­sys­temen. Früher haben viele Auto­fahrer eigen­stän­dige Geräte des Herstel­lers genutzt. Heute reichen für die meisten Anwen­dungen auch die Apps für Android und iOS - sofern das genutzte Fahr­zeug nicht ohnehin ein gutes On-Board-Navi­gati­ons­system hat - mögli­cher­weise auch von TomTom als Zulie­ferer.

Die Apps sind mit Android Auto und Apple CarPlay kompa­tibel, sodass sich auch die auf den Handys laufenden Programme nahtlos in die Multi­media-Systeme im Auto einfügen. Mit AmiGO gibt es eine dauer­haft kosten­lose Version mit einge­schränktem Funk­tions­umfang. Die Voll­ver­sion TomTom GO wird im Abo-Modell vermarktet. So ist das Jahres-Abon­nement beispiels­weise für 19,99 Euro zu bekommen.

So ist TomTom GO für ein Jahr kostenlos zu bekommen

TomTom-Gratis-Aktion

Foto: TomTom Im Rahmen einer Aktion haben Inter­essenten derzeit die Möglich­keit, sich TomTom GO für zwölf Monate kostenlos zu sichern. Das Angebot ist nicht über den Google Play Store oder den AppStore von Apple verfügbar. Wer von der Aktion profi­tieren möchte, muss das für zwölf Monate kosten­lose Abon­nement über den Online-Shop von TomTom abschließen und dabei den Gutschein-Code "BILD-TT-2023" (ohne die Anfüh­rungs­zei­chen) angeben.

Zur Nutzung muss für den TomTom-Account die gleiche E-Mail-Adresse wie bei der Bestel­lung genutzt werden. Die Akti­vie­rung ist in den Apps für Android und iOS möglich, indem der Menü­punkt "Alle Abon­nements anzeigen" und dort "Einkäufe wieder­her­stellen" ausge­wählt wird. Nach Anmel­dung mit der E-Mail-Adresse sollte der Gratis-Zugang zur Verfü­gung stehen.

Nach zwölf Monaten geht es kosten­pflichtig weiter

Auch wenn die App für ein Jahr kostenlos genutzt werden kann, muss bei der Bestel­lung eine Zahlungs­methode - etwa ein PayPal-Account oder eine Kredit­karte - ange­geben werden. Wird das Abo nicht nach Ablauf der ersten zwölf Monate gekün­digt, so verlän­gert es sich auto­matisch kosten­pflichtig. Wer nur den Gratis-Zeit­raum nutzen möchte, sollten den Zugang daher recht­zeitig kündigen.

Vorteil gegen­über vielen Gratis-Apps sind die Möglich­keit, auch umfang­rei­ches Karten­mate­rial zur Offline-Nutzung herun­ter­zuladen. Darüber hinaus warnt TomTom auch vor Radar­fallen. Hierzu erscheint bei der Nutzung in Deutsch­land ein Hinweis auf die geltende Rechts­lage. Anders als bei Apple Maps und Google Maps kann der Kunde aber bei TomTom selbst entscheiden, ob er die Blitzer-Funk­tion dennoch nutzen oder abschalten möchte.

Nach einer Entschei­dung des Ober­lan­des­gerichts Karls­ruhe dürfen auch Beifahrer keine Blitzer-Apps während einer Auto­fahrt nutzen, wenn der Fahrer davon Kenntnis hat.