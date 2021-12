TomTom GO ab Freitag wieder günstiger

Wie berichtet wurden die Abon­nement-Preise für TomTom GO im AppStore für iPhone-Nutzer vor wenigen Tagen deut­lich erhöht. Kostete die Nutzung der Navi­gations-Anwen­dung im Jahres-Abo bislang 12,99 Euro, so waren es plötz­lich 39,99 Euro. Nun kündigte TomTom an, zum 10. Dezember die Preise wieder zu senken.

Zu den alten Kondi­tionen kehrt das Unter­nehmen aber nicht zurück. Sprich: Es bleibt dabei, dass die Abon­nements für TomTom GO teurer werden. Die Preis­erhö­hungen fallen aber im Vergleich zu den Kondi­tionen, die in den vergan­genen Tagen galten, moderat aus. Sie entspre­chen auch den Ände­rungen, die beispiels­weise in Groß­bri­tan­nien einge­führt wurden. TomTom passt Abo-Preise nochmals an

Bild: TomTom Wie die PR-Agentur von TomTom gegen­über teltarif.de weiter erklärte, sollen die ab 10. Dezember gültigen Preise neben dem AppStore von Apple auch für den Google Play Store gelten. Das heißt, die Abo-Preise sind für iPhone-Nutzer und Besitzer von Android-Smart­phones künftig wieder iden­tisch.

Monats-Abo für 3,99 Euro

Wer TomTom GO für einen Monat abon­niert, zahlt dafür künftig 3,99 Euro. Bislang waren es 1,99 Euro, während am iPhone in den vergan­genen Tagen teure 7,99 Euro berechnet wurden. Das Abon­nement für sechs Monate schlägt künftig mit 11,99 Euro zu Buche (bisher 8,99 Euro, zuletzt 23,99 Euro). Für das Jahres-Abo werden 19,99 Euro berechnet (bisher 12,99 Euro, zuletzt 39,99 Euro).

Als weitere Option wird weiterhin das Fami­lien-Abon­nement ange­boten. Dafür berechnet TomTom 25,99 Euro. Bisher waren es 19,99 Euro, während im AppStore von Apple zuletzt 52,99 Euro berechnet wurden. Einen Grund für die erneute Preis­ände­rung konnte die PR-Agentur des Anbie­ters nicht nennen.

Bestands­kunden behalten Kondi­tionen

Bestands­kunden, die das Abon­nement für TomTom GO noch zu güns­tigeren Kondi­tionen abge­schlossen haben, sind von der Preis­erhö­hung nicht betroffen, wie die PR-Agentur weiter mitteilte. Inter­essenten, die das Abo zu den seit dem 6. Dezember berech­neten, wesent­lich höheren Preisen abge­schlossen haben, bittet das Unter­nehmen, sich an die Kunden­betreuung zu wenden. Welche Lösungen hier möglich sind, wurde nicht mitge­teilt.

Wie berichtet ist TomTom GO nach Apple CarPlay seit einigen Monaten auch mit Android Auto kompa­tibel.