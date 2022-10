TomTom: Gratis-Navi-App für Apple CarPlay

TomTom bietet neben einer kosten­pflich­tigen Navi­gations-Anwen­dung auch eine kosten­lose App für Android und iOS an. Dieses TomTom AmiGO genannte Programm ist seit Früh­jahr 2021 für Android Auto verfügbar. Einein­halb Jahre später hat der Hersteller jetzt den Plan umge­setzt, die iOS-Version der App mit Apple CarPlay kompa­tibel zu machen. Seit einigen Tagen steht das Update im AppStore von Apple zum Down­load bereit. TomTom AmiGO für iOS

Quelle: Apple/TomTom, Screenshot: teltarif.de Anders als die kosten­pflich­tige TomTom-GO-App, die schon seit einigen Jahren über Apple CarPlay genutzt werden kann, verfügt das Gratis-Navi­gati­ons­pro­gramm für Smart­phones über keine Offline-Karten-Funk­tion. Die Anwen­dung ist werbe­frei und ermög­licht die visu­elle Routen­füh­rung. Dazu sind auf Wunsch Navi­gations-Anwei­sungen zu hören.

Bei der Navi­gation werden den Angaben von TomTom zufolge Verkehrs­infor­mationen in Echt­zeit berück­sich­tigt. Auto­fahrer haben zudem die Möglich­keit, über die App zu melden, wenn auf ihrer Strecke Gefahren oder Verkehrs­stö­rungen auftreten. Die Infor­mationen werden auto­matisch an andere Nutzer weiter­geleitet, die in der glei­chen Gegend unter­wegs sind.

TomTom-Apps als Radar­warner

Zu den Details, die in TomTom AmiGO ange­zeigt werden, gehören auch Radar­fallen. Dabei ist zu beachten, dass die Verwen­dung von Blitzer-Warn-Apps in einigen Ländern nicht gestattet ist. Auch in Deutsch­land wurde die Stra­ßen­ver­kehrs­ord­nung bezüg­lich der Nutzung von Blitzer-Apps mitt­ler­weile präziser formu­liert.

TomTom weist auf die recht­lichen Rahmen­bedin­gungen zu Blitzer-Apps hin, sobald die App in Deutsch­land genutzt wird. Der Nutzer hat die Möglich­keit, die Funk­tion abzu­schalten. Anders als bei anderen Gratis-Navi-Programmen wie Google Maps und Apple Maps kann sich der Auto­fahrer aber auch dafür entscheiden, den Radar-Warner zu nutzen.

Bei der Nutzung der TomTom-GO-App fällt auf, dass der Hinweis zum Radar­warner-Verbot in unre­gel­mäßigen Abständen erneut erscheint - aller­dings nicht über Apple CarPlay. Wird die Navi-App über den Bild­schirm des Fahr­zeugs genutzt, so ist in solchen Fällen nur der Hinweis zu lesen, die Appli­kation werde geladen - das ist aber nicht der Fall. Statt­dessen kann TomTom über CarPlay erst genutzt werden, nachdem das Programm auf dem iPhone gestartet und der Verweis auf die Rechts­lage in Bezug auf Blitzer-Apps wegge­klickt wurde.

Wie berichtet, hat auch Blitzer.de vor einigen Wochen ein Update für seine iOS-App veröf­fent­licht.