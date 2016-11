eBook-Reader tolino vision 4 HD mit smartLight-Funktion

Mit dem tolino vision 4 HD kommt ein neuer eBook-Reader auf den Markt, dessen Displaybeleuchtung sich an die Tageszeit anpassen soll.

Reader verfügt über ein 6 Zoll großes E-Ink-Display In Deutschland steht der eBook-Reader tolino als direkter Konkurrent zu Amazons Kindle in den Händlerregalen. Mit einer neuen Version mit der Bezeichnung vision 4 HD möchte der Hersteller bei Buchfans punkten. Der Fokus liegt dabei auf dem smartLight-Feature.

Der tolino vision 4 HD verfügt über ein 6 Zoll großes E-Ink-Display mit 300 ppi samt smartLight-Beleuchtung. Die eBooks werden auf einem 8 GB großen Festspeicher abgelegt, wobei davon rund 2 GB für den Systemspeicher reserviert sind. Auf dem Gerät können Nutzer digitale Bücher in allen gängigen eBook-Formate verwenden und müssen nicht zwangsläufig auf das Angebot des vorinstallierten Shops zurückgreifen. Für den Download neuer eBooks aus dem Store und das Surfen im Netz kann der kostenfreie Internetzugang per Telekom Hotspot verwendet werden.

Display-Beleuchtung smartLight

smartLight-Feature steht beim tolino vision 4 HD im Fokus In der Pressemitteilung wirbt der Hersteller für die "smartLight"-Funktion, wobei zu jeder Tageszeit die optimale Lichtfarbe eingestellt werden soll. In einer Infografik wird veranschaulicht, welche Auswirkungen das Feature hat: Während das Display in den Morgen­stunden von einem kaltweißen Licht erhellt wird, ändert sich die Beleuchtung abends auf eine warmweiße Lichtfarbe. Über die Einstellungen sollen Nutzer auch manuell festlegen können, welche Beleuchtung sie verwenden möchten. Der Akku des vision 4 HD soll eine Laufzeit von mehrere Wochen ermöglichen.

Update-Installation und neue Onleihe-Funktion

Wer sich das Gerät zulegt und mit dem WLAN verbindet, wird der Download eines Updates angeboten. Die Version 1.9 bringt eine aufgeräumtere Menüstruktur und sorgt dafür, dass per Onleihe hinzugefügte Bücher mit dem Vermerk "geliehen" gekennzeichnet und vorzeitig zurückgegeben werden können.

Während das Update zunächst exklusiv für Besitzer des vision 4 HD bereitsteht, soll die Auslieferung der Aktualisierung für alle Bestandsgeräte in den nächsten Wochen erfolgen.

Der tolino vision 4 HD kann ab dem 8. November bei teilnehmenden Händlern bestellt werden. Ein Preis ist derzeit noch nicht bekannt.