TKG-Entwurf: Kabelanschluss fliegt aus Mietnebenkosten

Der TKG-Entwurf ist ein dicker Wälzer von 465 Seiten, die gelesen und bewertet werden müssen. Bei den TK-Verbänden laufen deshalb heute die Drähte heiß, denn für ihre Stel­lung­nahmen müssen sie sich intern abstimmen und diese bis morgen an das Bundes­wirt­schafts- (BMWi) und das Bundes­ver­kehrs­minis­terium (BMVI) senden. Ziel ist, dem Kabi­nett zu dessen Sitzung am 16. Dezember 2020 einen fertigen Gesetz­ent­wurf vorzu­legen, um einen Rüffel aus Brüssel zu vermeiden, denn die dem TKG zugrunde liegenden EU-Richt­linien müssen bis zum 21. Dezember 2020 in natio­nales Recht umge­setzt werden. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (li.) und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer räumen den Verbänden 48 Stunden für die Stellungnahmen zum neuen TKG-Entwurf ein

BMWi/Susanne Eriksson Dabei müssen die Verbände nun die Versäum­nisse der Minis­terien ausbaden. Erst einein­halb Jahre nach Inkraft­treten der Richt­linien begann die Ressort­abstim­mung in den Bundes­minis­terien – viel zu spät für die Novelle eines Gesetzes, dass die Weichen für eine digi­tale Wirt­schaft und Gesell­schaft stellt, denn neben dem Wirt­schafts- und Verkehrs­minis­terium reden zum Beispiel auch das Justiz- oder das Innen­minis­terium ein Wört­chen mit.

Streit der Minis­terien legt Gesetz­gebungs­ver­fahren lahm

Zu lange stritten sich die Minis­terien unter­ein­ander. Das Bundes­jus­tiz­minis­terium beharrte darauf, die maxi­male Länge von Verbrau­cher­ver­trägen von zwei auf ein Jahr zu verkürzen. Darüber hinaus gab es zwischen dem Innen- und dem Wirt­schafts­minis­terium Streit um die zukünf­tige Verwen­dung der Frequenzen im 450-MHz-Band. Bun­desinnenminister Horst Seehofer (CSU) will die Frequenzen weiterhin für Sicher­heits­behörden, Polizei und Bundes­wehr verwenden. Wirt­schafts­minister Peter Altmaier (CDU) will sie der Ener­gie­wirt­schaft zuspielen. Immerhin: Hier konnte zwischen den Minis­terien inzwi­schen eine Eini­gung erzielt werden.

Im Streit um die 450-MHz-Frequenzen soll es zwischen dem Innen- und dem Wirt­schafts­minis­terium auch zur Ausein­ander­set­zung über die geplante Abschaf­fung der Umla­gefä­hig­keit der Kabel­anschluss­gebühren gekommen sein. Vermieter können die Kosten für den Betrieb eines Kabel­netzes in ihren Immo­bilien über die Miet­neben­kosten auf die Mieter umlegen. Kritiker sehen darin einen Vorteil für den Kabel­netz­betreiber, da der Mieter wenig Anlass habe, den TV- oder Inter­net­anbieter zu wech­seln, weil er bereits für den Kabel­anschluss über die Miet­neben­kosten zahle.

Gesetz­geber redu­ziert Über­gangs­frist für Bestands­ver­träge

Können die Kosten für den Kabelanschluss nicht mehr über die Mietnebenkosten umgelegt werden, fürchten die Betreiber der Anschlussnetze um den Ausbau dieser Netze mit Glasfaser

Unitymedia Die Auffas­sung teilt auch der Gesetz­geber. Er will deshalb die Umla­gefä­hig­keit strei­chen. „Mieter werden so in die Lage versetzt, ihren Anbieter und die Art von Tele­kom­muni­kati­ons­diensten frei zu wählen“, heißt es im TKG-Entwurf als Begrün­dung. Die Gegner hingegen befürchten stei­gende Kosten für Mieter, wenn die Betriebs­kosten nicht mehr umge­legt werden könnten. Darüber hinaus würde den Betrei­bern der In­house-Netze, oftmals kleine und mittel­stän­dische Betriebe, die Grund­lage für Inves­titionen in die Netzer­neue­rung entzogen. Der Glas­faser­ausbau würde demzu­folge in den Kellern der Miets­häuser enden.

Dieser Argu­men­tation folgt der Gesetz­geber im aktu­ellen TKG-Entwurf jedoch nicht. Im Gegen­teil: Er verschärft die Abschaf­fung, indem die Über­gangs­frist für Bestands­ver­träge zwischen Vermie­tern und Kabel­netz­betrei­bern von fünf auf zwei Jahre redu­ziert wird. Das bedeutet, dass zwei Jahre nach Inkraft­treten des neuen TKGs diese Verträge neu verhan­delt werden müssen – dann ohne die Möglich­keit, die Betriebs­kosten für Inhouse-Netze auf die Miet­neben­kosten umzu­legen.

Bis morgen haben die Verbände, natür­lich auch bran­chen­fremde Verbände, die vom TKG betroffen sind, Zeit, um ihre Posi­tionen darzu­legen. Ob es dem BMWi und BMVI tatsäch­lich gelingt, dem Kabi­nett bis zum 16. Dezember 2020 einen fertigen Entwurf zu präsen­tieren, sei einmal dahin­gestellt. „Auch die Ressort­abstim­mung zum Gesetz­ent­wurf ist noch nicht abge­schlossen“, heißt es im Anschreiben der Minis­terien an die Verbände. Es dürfte also noch weitere Ände­rungen am TKG-Entwurf geben.