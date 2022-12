Anonyme Anrufe: Zurück in die Telefonie-Steinzeit

Ein Punkt des neuen Tele­kom­muni­kati­ons­gesetzes von 2021 sieht - wie bereits berichtet - vor, dass wahr­schein­lich gefälschte deut­sche Rufnum­mern beim Ange­rufenen nicht mehr ange­zeigt werden dürfen, der Anrufer kommt jetzt also seit dem 1. Dezember "anonym" oder "unbe­kannt", falls der Anrufer über­haupt noch durch­kommt.

ACR verschluckt erwünschte Anrufer

Wer ruft da an? Die Erbtante, ein Freund im Urlaub oder Betrüger?

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Wer sich die Funk­tion "ACR" (Anony­mous Callers Rejec­tion) schalten ließ, die es im Prinzip bei jedem Anbieter geben muss (nur weiß nicht jede Hotline darüber Bescheid), wird sich höchs­tens wundern, dass bestimmte erwünschte Anrufer nicht mehr durch­kommen. Anrufer, die ahnungslos gewohnte Rufnum­mern anwählen, erhalten eine Ansage, sie möchten doch bitte ihre Rufnum­mern­über­mitt­lung einschalten. Diese Ansagen dürften zutiefst verwirren, da sie völlig unschuldig in eine vom Gesetz­geber (un)gewollte Falle getappt sind.

Roaming-Anrufe aus dem Ausland - keine Nummer?

Wenn beispiels­weise deut­sche Mobil­funk­kunden mit ihrer deut­schen Karte im Ausland roamen und darüber zu Hause anrufen möchten, kommen sie aktuell nur noch "anonym", also ohne Rufnummer beim Ange­rufenen an. Das sollte so eigent­lich nicht sein, denn die Vorschrift sieht ausdrück­lich Ausnahmen für Mobil­funk­ruf­num­mern im Roaming vor.

Das ist aber tech­nisch derzeit (noch) nicht lösbar. Also wird alles ausge­blendet, was irgendwie "komisch" sein könnte. Und damit gehen Anrufer verloren oder werden blockiert, was in bestimmten Situa­tionen sogar gefähr­lich werden könnte (etwa bei Zwischen­fällen im Ausland, wo wegen Sprach­schwie­rig­keiten die Lieben daheim infor­miert werden sollen).

Auslän­dische Roaming-Kunden auch betroffen

Nicht nur deut­sche Kunden, auch auslän­dische Roaming-Kunden in Deutsch­land, die von deut­schen Teil­neh­mern ange­rufen werden, sehen unter Umständen keine ankom­mende Rufnummer mehr, wie Tests von teltarif.de ergaben. Eine Logik gibt es hier leider nicht. So ist die Chance, eine Rufnummer zu sehen, bei Einbu­chung ins Netz der Telekom ("D1") noch am höchsten, aber sicher ist das nicht. Eine Karte von georg.at einem Discounter aus Öster­reich, der daheim im Netz von mobilkom A1 (Telekom Austria) aufge­hängt ist, sah die Anrufer nur bei Einbu­chen in das Netz der Telekom. Bei Voda­fone (was beim Roaming bevor­zugt genutzt wird) oder o2 blieb es anonym.

Ein Kunde von Yallo (Schweiz, gehört zum Netz von Sunrise) hatte Pech. Keine Nummer, auch im Telekom-Netz nicht.

Ruft z.B. ein Schweizer den Öster­rei­cher (beide in Deutsch­land) an, klappte es bei den Tests problemlos.

Wozu soll das gut sein?

Auch unter Android sieht man in vielen Fällen keine Rufnummer mehr. Erwünschte Kontakte werden mutwillig behindert.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Der Gesetz­geber wollte verhin­dern, dass Rufnum­mern wie 110 oder 112 als Absen­der­ken­nung über­tragen werden, weil damit ahnungs­lose Mitmen­schen glaubten, Polizei oder Feuer­wehr sei dran. Nur die riefen lange Zeit "anonym" an, inzwi­schen wird die Fest­netz-Rufnummer der Tele­fon­zen­trale signa­lisiert.

Die Anrufer mit 110 oder 112 in der Anzeige waren Betrüger, die beson­ders gerne Senioren oder Menschen mit wenig Sprach­kennt­nissen über­rum­peln wollten.

Wer bisher ohne Nummer anrief

In den letzten Jahren gab es eigent­lich kaum noch anonyme Anrufe. Nutzer eines sehr alten Telekom-Fest­netz-Anschlusses (aus den 1960-1980er Jahren oder älter), die nie Tech­nologie oder Tarif gewech­selt haben, über­tragen teil­weise bis heute keine Nummer. Auf Wunsch kann das aber einge­schaltet werden, nur muss man darauf achten, dass der Telekom-Hotliner nicht zur Buchung von neueren Tarifen oder Funk­tionen "über­reden" will. Da heißt es hart­näckig bleiben.

Nutzer von "Voda­fone zu Hause" über­tragen eben­falls keine Rufnummer. Bei diesem Produkt von Voda­fone wird die ehema­lige Telekom-Fest­netz­nummer zu Voda­fone portiert und bei ankom­menden Anrufen auf eine Handy-SIM-Karte weiter­geleitet, die in einer Art statio­närem Handy landet, woran ein normales Fest­netz-Telefon ange­schlossen ist.

Würde man hier mit *31# vor der Rufnummer hinaus tele­fonieren, würde die dazu­gehö­rende Mobil­funk­nummer signa­lisiert. Das sorgt aber auf der Gegen­seite eher für Verwir­rung, wenn Fest­netz­kunden ohne aktu­ellen Tarif, wo eine Minute zum Handy 25 Cent kosten kann, zurück­rufen wollen.

Anrufe ohne Nummer gab es auch bei Firmen, wo Service-Mitar­beiter außer­halb der Sprech­stunde nicht mit Anrufen gestört werden sollten. Inzwi­schen wird die Rufnummer der Tele­fon­zen­trale (z.B. mit einer 0 am Ende) signa­lisiert.

Wenn die 0800-3307000 anruft

Wenn es eine Störung gibt, rufen Telekom-Service-Mitar­beiter den Kunden mit der Absen­der­ken­nung 0800-3307000 an, um ihr Kommen anzu­kün­digen. Diesen Anruf muss man unbe­dingt annehmen und bestä­tigen, sonst kommt der Tech­niker nicht. Diese Rufnummer ist sogar zurück­rufbar und führt inner­halb der verein­barten Termin-Zeit zu genau dem Tech­niker, der dem Kunden zuge­teilt ist, andern­falls zur zentralen Service-Hotline.

Dienst­leister mit fremder Rufnummer

Hotline-Dienst­leister, die im Auftrag einer Firma tele­fonieren, über­tragen nicht die Rufnummer ihres eigenen Call-Center-Anschlusses, sondern eine Rufnummer der Firma, für die sie tätig sind, der Fach­begriff heißt "CLIP_no_scee­ning". Und das beschreibt auch das Problem. Niemand prüft wirk­lich, ob für die signa­lisierte Nummer eine Berech­tigung vorliegt. In vielen Fällen ist das sinn­voll und wirk­lich gewollt, in beson­ders nervigen Fällen aber nicht.

Call-Center, die im Ausland ange­sie­delt sind (weil dort die Löhne dras­tisch güns­tiger sind), werden künftig ohne Rufnummer rein­kommen, auch wenn sie durchaus Gutes im Schilde führen.

Wenige Betrüger haben alles verdorben

Betrü­geri­sche Call-Center signa­lisieren gerne Rufnum­mern, die es entweder gar nicht gibt ("nicht vergeben"), z.B. das "Maikr­rosoft Sörwis Deparr­tement". Oder Fake-Europol verwen­dete sogar "echte" Nummern von unbe­tei­ligten Teil­neh­mern, die dann Rück­rufe von Unbe­kannten bekamen. "Sie haben bei mir ange­rufen?" - "Nein, wer sind Sie?"

Lieb gemeint, falsch umge­setzt

Mit der neuen Rege­lung wollte der Gesetz­geber diesem Treiben ein Ende bereiten und hat nun genau das Gegen­teil erreicht.

Entweder muss man jetzt jeden Anruf auf Verdacht entgegen nehmen, in der Hoff­nung, es ist der Freund im Urlaub, oder die Erbtante mit Uralt-Anschluss oder ... es ist tatsäch­lich ein Call-Center, das Böses im Schilde führt.

Beschwerden gegen Spam-Anrufe sind nun auch nicht mehr möglich, weil keine Rufnummer mehr vorhanden ist, weder die echte Nummer des Anru­fers (die amtliche Stellen sehen könnten) noch die gefakte.

Früher war alles besser?

In der guten alten Zeit staat­licher Telefon-Mono­pole wäre nie ein Beamter auf die Idee gekommen, mit gefälschten Nummern zu arbeiten.

Im Zeit­alter von virtu­ellen Geschäfts­modellen, wo mit nicht fass­baren Dingen unend­lich viel Geld verdient werden kann, sind viele "gute Sitten" längst verfallen.

Welche Lösungen gäbe es?

Wer eine Webseite im Internet aufruft, kennt das Vorhän­geschloss im Browser, das eine veri­fizierte (signierte) Webseite ankün­digt. Zwar sind auch hier Betrü­gereien möglich, aber doch sehr aufwendig und daher eher selten.

Bei Tele­fon­ver­bin­dungen gibt es offenbar keine Zerti­fikate. Hier kann einfach irgend­eine Absender-Rufnummer über­mit­telt werden, die dem Absender in den Kram passt.

Da Tele­fon­gespräche oft nicht mehr direkt zwischen A und B vermit­telt werden, sondern rund um die Welt über aktuell güns­tige Wege geschickt werden, müssen allerlei Tricks ange­wendet werden, damit der Anrufer nicht mit auslän­dischen Kennungen verwirrt wird, weil der Original-Anrufer mögli­cher­weise aus dem Nach­barort oder von einem Handy herkommt, aber über Nirwa­nistan und Taka-Tuka-Land geroutet wurde.

Ideale Lösung: Geprüfte Zerti­fikate

Die rich­tige Lösung wären Zerti­fikate, wo jeder Tele­fon­teil­nehmer für die Nummern, die er gebucht hat, ein Zerti­fikat bekommt, um diese Nummer zu über­mit­teln. Idea­ler­weise würde das die Tele­fon­gesell­schaft des Kunden über­nehmen. Bei Firmen könnten solche Zerti­fikate auch an berech­tigte Call-Center ausge­liehen und notfalls auch zurück­gezogen werden. Solche Zerti­fikate würden dann in Deutsch­land vom BSI oder von vom BSI zerti­fizierten Ausga­bestellen verteilt, etwa von seriösen und geprüften Tele­fon­gesell­schaften.

Zweit­beste Lösung: Nummern mit * oder # markieren

Da die Einrich­tung solcher Zerti­fikate Zeit braucht, wäre es sinn­voller, die über­tra­genen Rufnum­mern wieder einzu­schalten und im Zwei­fels­fall mit einem Stern oder einer Raute zu markieren. Eindeutig verbo­tene Rufnum­mern wie 110, 112 oder 0137 oder 0900 können weiterhin komplett blockiert werden.

Wenn dann 0304530810* oder *0304530810 im Display erscheint, ist die Wahr­schein­lich­keit hoch, dass es ein Anruf von teltarif.de ist, aber 100-prozentig sicher ist es halt nicht. Vielen Tele­fon­kunden wäre damit aber mehr geholfen, als mit der derzei­tigen "Null-Lösung".

Tele­fon­betrüger lassen sich immer neue Maschen einfallen.