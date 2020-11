o2: Hohe Lizenzkosten fehlen beim Netzausbau

Das kommende Tele­kom­muni­kati­ons­gesetz (TKG) sorgt für Aufre­gung in der Branche. Viele Spieler sehen die Gefahr, dass das neue Gesetz das Gegen­teil von dem erreicht, was eigent­lich gewollt ist.

Valentina Daiber, Vorständin Recht und Corporate Affairs bei Telefónica Deutschland plädiert für mehr Netzausbau und weniger Lizenzkosten

Foto: Telefónica Deutschland Das kommende Tele­kom­muni­kati­ons­gesetz (TKG) sorgt für Aufre­gung in der Branche. Täglich kommen neue Pres­semit­tei­lungen, worin mit bewe­genden Worten die Gefahr beschrieben wird, dass das neue Gesetz das Gegen­teil von dem erreicht, was eigent­lich gewünscht wird.

Valen­tina Daiber nimmt für o2 Stel­lung

Valentina Daiber, Vorständin Recht und Corporate Affairs bei Telefónica Deutschland plädiert für mehr Netzausbau und weniger Lizenzkosten

Foto: Telefónica Deutschland Valen­tina Daiber, seit 1999 bei VIAG-Interkom und heute Vorständin Recht und Corpo­rate Affairs bei Telefónica Deutsch­land (o2) schreibt unter anderem:

"Wenn wir eines brau­chen, um als Wirt­schafts­standort in Zukunft erfolg­reich zu sein, dann ist es eine erst­klas­sige Infra­struktur für Tele­kom­muni­kati­ons­leis­tungen. Die Corona-Pandemie hat uns zuletzt deut­lich vor Augen geführt, wie essen­ziell wichtig die Digi­tali­sie­rung für die gesamte Volks­wirt­schaft ist. Die Krise hat uns aber auch bewiesen, dass unsere Netze besser sind als ihr Ruf. Sie haben den Stress­test bestanden. Trotz aller Hemm­nisse der Vergan­gen­heit. Aber klar: Unsere Infra­struktur könnte noch um ein Viel­faches besser sein. Dazu müssen wir nur jetzt die rich­tigen Weichen stellen."

Sätze, welche die meisten sofort unter­schreiben können.

TKG muss an EECC ange­passt werden

Die Neure­gelung des TKG ist notwendig geworden, weil Deutsch­land den "Euro­päi­schen Kodex für Elek­tro­nische Kommu­nika­tion (EECC)", eine Art Euro-TKG in deut­sches Recht über­führen muss. Dafür muss das Tele­kom­muni­kati­ons­gesetz grund­legend über­arbeitet werden.

Daiber appel­liert an die Politik, aus der Vergan­gen­heit die rich­tigen Lehren ziehen und "nicht einfach so weiter­zuma­chen wie bisher". Sie ist der festen Über­zeu­gung, dass ein recht­licher Rahmen die beste digi­tale Infra­struktur bauen ließe, ohne weiße Flecken.

Geld muss in Netze fließen

Ihre Lösung ist bestechend einfach: "Geld muss in die Netze fließen".

Damit greift die studierte Juristin ein Thema auf, was die Branche seit gut zwanzig Jahren beschäf­tigt. In dieser Zeit habe der Staat dem TK-Markt durch Frequenz­auk­tionen insge­samt mehr als 65 Milli­arden Euro entzogen, das Geld wäre besser in den Netz­ausbau inves­tiert worden.

Konkret fordert sie, aufzu­hören, der Tele­kom­muni­kati­ons­indus­trie Milli­arden Euro für ein Stück Papier zur Frequenz­nut­zung zu entziehen. Dann könne man nicht Jahre später fest­stellen, dass die Netze schlecht sind.

Das sei ledig­lich die Konse­quenz aus dem Aukti­ons­ver­fahren, da der Branche dann das Geld beim Ausbau fehle. Die Unter­nehmen der Branche könnten jeden Euro nur einmal inves­tieren. Entweder in den Erwerb ihrer „Licence to operate“ oder in den Ausbau. Beides gehe nicht. "Deshalb brau­chen wir drin­gend einen Kurs­wechsel."

Der Gesetz­geber hätte mit der TKG-Novelle die Möglich­keit, eine neue Rich­tung einzu­schlagen. Aber anstatt jetzt auf alter­native Verfahren bei der Frequenz­ver­gabe zu setzen, wolle die Bundes­regie­rung weiter Auktionen als bevor­zugtes Modell fest­schreiben. Und das, obwohl der euro­päi­sche Gesetz­geber mehr Flexi­bilität bei Verga­bever­fahren erlaube.

Dabei zeigten Studien, dass Länder mit nied­rigen Lizenz­gebühren über eine deut­lich bessere Netz­ver­sor­gung als Länder mit hohen Lizenz­gebühren verfügen. Beispiels­weise hat Frank­reich die Frequenzen ledig­lich gegen Ausbau­zusagen verlän­gert.

Gegen­über den 65 Milli­arden Euro, die der Staat bei Auktionen einge­nommen habe, würden nun fünf Milli­arden durch einen Infra­struk­tur­fonds "zumin­dest teil­weise" zurück an die Branche gegeben.

Einfa­cher und schneller wäre es gewesen, die Inves­titi­ons­mittel der Netz­betreiber von Anfang an in den Netz­ausbau anstatt in die Staats­kasse zu lenken. Denn nur mehr Inves­titionen in den Ausbau oder die Verbes­serung der tech­nolo­gischen Infra­struktur würden zu besseren Netzen führen.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Valen­tina Daiber spricht ein wich­tiges Thema an. Das Geld, was in Blät­tern von Papier für Lizenzen verschwindet, ist erst mal "weg", weil dafür nichts mehr gebaut werden kann.

Nun gibt es aber in den großen Unter­nehmen viele Anteils­eigner (Share­holder), denen eine flächen­deckende Versor­gung relativ "egal" ist, sie inter­essieren sich eher für Rendite. Wie kann man also wirksam verhin­dern, dass das für Lizenzen künftig gesparte Geld gleich an die Share­holder und nicht direkt in den Netz­ausbau fließt?

Es muss auch in Zukunft eine starke Regu­lie­rungs­behörde geben, die ausrei­chend Druck aufbauen kann, damit ordent­lich versorgt wird. Gerade o2 ist ein gutes Beispiel: Dank des Drucks aus Bonn und vermut­lich auch durch einen neuen tatkräf­tigen Technik-Chef hat o2 neue Kräfte entfes­selt, die den längst fälligen Netz­ausbau massiv beschleu­nigt haben.

Dieser Netz­ausbau muss immer und immer wieder auf den Prüf­stand. Echter Netz­ausbau muss sich für den Anbieter unterm Strich lohnen.

Der Chip-Netz­test beweist: o2 hat sich beim Netz­ausbau gewaltig gestei­gert, insge­samt liegt aber die Telekom weit vorne.