Nebenkostenprivileg: Vodafone macht Kompromissvorschlag

Wer darf entscheiden, welche Fernsehprogramme im Haus empfangbar sind? Wie kommt mehr Wettbewerb in die Häuser?

Immer wieder wird über hoch­leis­tungs­fähige digi­tale Infra­struk­turen disku­tiert. Gemeint sind schnelle Inter­net­lei­tungen zum Kunden. Die aktu­elle Pandemie hat uns gelehrt, das Internet zu Hause ist längst nicht mehr "zum Vergnügen" da, sondern auch immer mehr zum Arbeiten im Home-Office.

Es kann sein, dass im Keller eines Gebäudes schon Giga­bit­geschwin­dig­keiten anliegen, die jedoch aufgrund der Gebäude-internen Uralt-Leitungen im Haus gar nicht bei den Bewoh­nern richtig ankommen.

Wegfall des Neben­kos­ten­pri­vilegs?

Der euro­päi­sche Kodex für die elek­tro­nische Kommu­nika­tion (EKEK oder ECEC) muss in das neue Tele­kom­muni­kati­ons­gesetz (TKG) einge­baut werden. Das bedeutet neue Regeln für Breit­band- und TV-Anschlüsse in Mehr­fami­lien­wohn­häu­sern. Seit dem Aufbau der Kabel-TV-Netze gibt es die "Umla­gefä­hig­keit" für Anschlüsse und Dienste über die Betriebs­kosten (soge­nanntes Neben­kos­ten­pri­vileg) - das soll künftig wegfallen.

Telekom plädiert für Abschaf­fung - Voda­fone übt Kritik

Das Thema birgt einiges an Spreng­stoff. Anbieter wie beispiels­weise die Deut­sche Telekom begrüßen dass ausdrück­lich. Bisher hatte der Betreiber einer Kabel-TV-Haus­anlage ein Quasi-Monopol und konnte nach eigenem Geschmack fest­legen, welche Programme und Dienste einge­speist werden und welche nicht.

Die Haus­ver­wal­tungen schlossen gerne lang­lau­fende Rahmen­ver­träge (bis zu 15 Jahre) mit Kabel-TV-Anbie­tern und über­ließen denen Aufbau, Pflege und Wartung der Anlagen. Der Effekt: Jahre­lang tat sich dort nichts.

Über die teil­weise ziem­lich antiken Haus­anlagen werden in erster Linie Fern­seh­pro­gramme über­tragen. Wer Internet oder Telefon möchte, muss das extra bestellen und bezahlen. Radio­pro­gramme sind heute fast nur noch über Internet-Streams zu bekommen.

Kabel-TV-Netze der "Bundes­post" bei Voda­fone "wieder­ver­eint"

Das frühere Kabel-TV-Netz der "Deut­schen Bundes­post" musste seiner­zeit auf Druck des Regu­lie­rers "zerschlagen" werden. Es wurde an zahl­reiche regio­nale Gesell­schaften verkauft. Kabel­deutsch­land war eine solche Gesell­schaft, Kabel-Baden-Würt­tem­berg eine andere und Unity­media eine weitere. Alle diese Kabel-Anbieter gehören heute Voda­fone.

Kein Wunder, dass Voda­fone sich deut­lich gegen Ände­rungen stemmt, weil sie flächen­deckend über zahl­reiche solcher Kabel-Anlagen-Verträge verfügt. Die lohnen sich für Voda­fone doppelt: Um TV-Programme in diesen Anlagen einge­speist zu bekommen, zahlen - nach langem Rechts­streit - sogar ARD und ZDF an Voda­fone eine "Einspeise"-Gebühr, was klei­nere Kabel-Anbieter, die absolut kein Geld für die Einspei­sung bekommen, zu Recht massiv kriti­sieren. Die Haus­bewohner zahlen dann über ihre Miet­neben­kosten eben­falls noch einen Beitrag.

Von 16,8 Millionen TV-Kabel­anschlüssen werden in etwa bei 12,5 Millionen Wohn­ein­heiten die Kosten über die Betriebs­kosten abge­rechnet. Ein lukra­tives Geschäft.

Wer entscheidet über Programm­inhalte?

Voda­fone oder ein anderer Haus­netz­betreiber kann relativ unge­stört entscheiden, welche Programme sie einspeisen oder nicht mehr einspeisen wollen.

Haus­bewohner, die spezi­elle Programme sehen möchten, müssen prüfen, ob der haus­eigene Anbieter diese Programme im Grund­angebot oder gegen Zusatz­kosten liefern kann oder sich diese via Internet oder über eine Satel­liten­schüssel (sofern die montiert werden kann oder darf) besorgen.

Inhouse muss Glas­faser werden, auch für die Umwelt

Eine moderne Inhouse-Infra­struktur ist für daten­inten­sive Anwen­dungen alter­nativlos. Ein Umbau auf Glas­faser schont gegen­über der veral­teten Koax-Technik auch die Umwelt. Das hat das Umwelt­bun­desamt heraus­gefunden. Von daher wäre es drin­gend notwendig, die Haus­instal­lationen zu moder­nisieren.

Wenn nun das Neben­kos­ten­pri­vileg wegfällt, kann jeder Mieter entscheiden, über welchen Weg er TV-Programme empfangen will oder auch nicht. Da die Neben­kosten-Anschlüsse in der Regel relativ günstig sind, würden die Mieter nun regu­läre Endkun­den­preise je nach Anbieter bezahlen, was im schlimmsten Falle dazu führen könnte, dass finan­ziell nicht so gut versorgte Mitmen­schen, auf diese Möglich­keit verzichten, um das Geld zu sparen.

Die Miet­neben­kosten wurden bisher über Sozi­alleis­tungen finan­ziert, das würde dann erst einmal wegfallen. Der Kabel-Vertei­lungs­ver­band ANGA rechnet mit Mehr­kosten von bis zu 200 Euro im Jahr.

Wik-Conult hat Markt unter­sucht

Das Forschungs­unter­nehmen WIK-Consult, das den Markt recht gut kennt, hat in einem Gutachten zum Neben­kos­ten­pri­vileg vorge­rechnet, dass in den 27 Staaten der EU im Durch­schnitt 46 Prozent in (Miet-)Wohnungen leben, während es in Deutsch­land 58,5 Prozent sind.

Die Infra­struktur vieler Miets­häuser müsste drin­gend saniert werden, aber die lang­lau­fenden Verträge mit den Kabel-TV-Anbie­tern verhin­dern das. Die Kabel-TV-Anbieter haben wenig Lust, ihre Netze zu moder­nisieren, weil es gewaltig Geld kostet. Außerdem könnte die Konkur­renz verlangen, die modernen Netze mitnutzen zu dürfen. Die Haus­besitzer dürfen - selbst wenn sie wollten - nicht von sich aus aktiv werden, weil ihnen das im Gestat­tungs­ver­trag unter­sagt ist.

Wo noch Koax­kabel-Netze liegen, neigen viele Kunden dazu, sich damit "zufrieden" zugeben, weil nach derzei­tiger Lage ein schnel­lerer Glas­faser­anschluss "extra" bezahlt werden müsste. Glas­faser­aus­bauer machen deshalb um diese Gebäude einen großen Bogen. Es herrscht also Hand­lungs­bedarf.

Quasi-Monopol soll abge­schafft werden

Wer Telefon oder Internet dazu möchte, bleibt gerne beim vorhan­denen Kabel-TV-Anbieter, was den Wett­bewerb im TK-Markt somit faktisch stark behin­dert. WIK rechnet vor, dass früher oder später die HFC-Koax-Kabel-Tech­nologie an ihre Grenzen stoßen wird. Im Jahr 2025 werden 76 Prozent der Haus­halte nach Über­tra­gungs­band­breiten ober­halb von 500 MBit/s Megabit im Down­load und ober­halb von 300 MBit/s im Upload nach­fragen.

Der Verband BREKO kommt zu ähnli­chen Ergeb­nissen. Der Hersteller Commscope sieht für das Jahr 2030 eine Nach­frage von 100 GBit/s pro 100 Teil­nehmer voraus. Commscope sagt bereits für Mitte der 2020er Jahre das Ende der Leis­tungs­grenze von Koax­kabel-Netzen voraus. Die Lösung der Experten lautet "P2P Glas­faser­netze".

Voda­fone schlägt Kompro­miss vor: 7 Jahre Verlän­gerung?

Voda­fone hat nun einen "Kompro­miss­vor­schlag" unter­breitet. Er soll weiterhin güns­tige TV-Programme erlauben, aber die Wahl­frei­heit der Mieter stärken.

Der Kompro­miss-Vorschlag sieht vor, die Umlage für Glas­faser (7 Jahre) und weitere Netze mit beson­ders hoher Kapa­zität – soge­nannte VHC-Netze (5 Jahre) – in Neubauten zu erhalten. Damit wäre es - so Voda­fone - möglich, Deutsch­land tatsäch­lich bis 2025 – wie im Koali­tions­ver­trag vorge­sehen – mit Gigabit-Geschwin­dig­keit zu versorgen.

Über­gangs­frist für geord­nete Umstel­lung

Voda­fone schlägt analog zur Forde­rung des Bundes­rates eine fünf­jäh­rige Über­gangs­frist für Bestands­netze vor, um einen "geord­neten und für die Kunden problem­losen Über­gang" zu ermög­lichen. Die längere Über­gangs­frist würde die Umstel­lung auf das Einzel­inkasso erlauben.

Für Kunden - so stellt es sich Voda­fone weiter vor - könnte es bereits nach zwei Jahren umfas­sende "Opt-Out"-Möglich­keiten und damit Wahl­frei­heit geben. Damit könnte ein Ausgleich geschaffen werden, der güns­tige TV-Verträge für viele Kunden sichert, den Breit­band­ausbau deut­lich beschleu­nigt und gleich­zeitig mehr Wahl­frei­heit für Kunden schafft.

Der BREKO-Verband hatte schon vorher vorge­schlagen, die Umla­gefä­hig­keit rein auf den Bau und Betrieb der Glas­faser­netze zu beschränken, die dann allen Anbie­tern diskri­minie­rungs­frei geöffnet werden müssten, der Mieter müsste sich einen Anbieter frei heraus­suchen und selbst entscheiden, welche Programme oder Dienste er haben möchte.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Wer zur Miete wohnt, hat meist einen Kabel­anschluss, ob er will oder nicht, ob er ihn nutzt oder nicht. Die Instal­lationen sind oft in kata­stro­phalem Zustand, ein Anreiz, moderne Leitungen zu verlegen gibt es nicht. Eine Umlage, um davon ein offenes Netz für alle Anbieter aufzu­bauen und zu betreiben, wäre die rich­tige Lösung, auch wenn das den etablierten Anbie­tern nicht gefällt, weil es ihre lang­fris­tige Kalku­lation total pulve­risiert.

Für Menschen mit gerin­gerem Einkommen muss es auch in Zukunft bezahl­bare Ange­bote geben. Hier könnten Kabel-TV-Anbieter wie Voda­fone die bisher gewährten Sonder­tarife an die Endkunden durch­rei­chen, die Mehr­kosten für die Einzel­abrech­nung sollten bei einer vernünf­tigen IT-Land­schaft kein Problem darstellen.

Doch hier kochen viele (zu viele) Köche: Man darf gespannt sein, was da am Ende bei heraus­kommt.