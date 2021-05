Bundesrat segnet TKG ab - Verbände sind kritisch

Das neue Tele­kom­muni­kati­ons­gesetz (TKG) hat den Bundesrat passiert, nächste Station ist der Bundes­prä­sident, bevor es am 1. Dezember in Kraft treten kann. Es bleibt einiges an Kritik, es gibt aber auch Lob.