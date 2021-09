Telekom Smart-Home-Starter-Set im Angebot bei Aldi

Wenn Sie noch auf der Suche nach einem Rundum-Sorglos-Paket für den Einstieg in das Smart Home sind, bietet sich ein Besuch der Aldi-Webseite an. Die Süd-Sparte des Discoun­ters hat ab sofort das von der Deut­schen Telekom und tint reali­sierte Smar­thome Starter Set M im Angebot. Für 89,99 Euro erhalten Käufer ein Bündel bestehend aus dem Hub Smart Home Base 2, drei Glüh­lampen (E27), einer Steck­dosen­leiste und einem Tür-/Fens­ter­kon­takt. Wir haben den Preis­ver­gleich voll­zogen und verraten Ihnen, ob sich dieser Deal lohnt.

Smar­thome Starter Set M bei Aldi Süd

Smart Home von Telekom und tint bei Aldi

Aldi Süd Hinter der Marke tint verbirgt sich das deut­sche Unter­nehmen Müller-Licht. Gemeinsam mit dem hiesigen Netz­betreiber Deut­sche Telekom offe­riert die Firma ein Einstiegsset für das clevere Heim. Das Herz des Pakets ist die Basis­sta­tion Magenta SmartHome Base 2. Sie kommu­niziert mit den schlauen Gerät­schaften. Hierfür werden die Über­tra­gungs­arten WLAN, DECT ULE, ZigBee, HomeMatic und HomeMatic IP verwendet. Abseits tint werden auch viele andere Produkte weiterer Hersteller unter­stützt. Die Bedie­nung erfolgt mit der Magenta SmartHome App.

Das im Set enthal­tene Glüh­birnen-Trio für den Sockel E27 wird mit 806 Lumen Hellig­keit und einer regel­baren Farb­tem­peratur zwischen 2700 und 6500 Kelvin ange­geben. Die Steck­dosen­leiste besitzt vier Steck­dosen, wovon zwei gleich­zeitig schaltbar sind und zwei perma­nent einge­schaltet sein können. Für den Betrieb des Tür-/Fens­ter­kon­taktes ist eine Batterie des Typs CR2450 erfor­der­lich, welche im Liefer­umfang enthalten ist. Die Befes­tigung wird mit Klebe­pads durch­geführt.

Smar­thome Starter Set M: Preis­ver­gleich

Die UVP des tint + Magenta Smar­thome Starter Set M beträgt 224,90 Euro. Aldi Süd verlangt 89,99 Euro, Versand­kosten fallen keine an. Wenn man die Preise der einzelnen Kompo­nenten des Pakets vergleicht, ergibt sich eine nied­rigste Summe von 138,32 Euro. Gegen­über dem Einzel­kauf wäre das Aldi-Angebot also knapp 50 Euro güns­tiger. Amazon hat das Smar­thome Starter Set M eben­falls im Port­folio. Dort werden 129,48 Euro verlangt. Diese Offerte lohnt sich also kaum. Tatsäch­lich scheint es das Bündel bei Aldi Süd am güns­tigsten zu geben.

