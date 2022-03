TikTok: Video-Laufzeit auf bis zu zehn Minuten erweitert

Wem die bishe­rigen drei Minuten an maxi­maler Aufnah­medauer in TikTok zu kurz waren, der dürfte sich über das Upgrade auf zehn Minuten freuen. Verfügbar auf allen Handys und im Browser.

Die Kurz­video­platt­form TikTok hat ein im wahrsten Wort­sinn großes Update einge­führt, denn die Clips können nun bis zu zehn Minuten dauern. Sowohl für Android als auch für iOS und die Webseite sollte das Feature ab sofort zur Verfü­gung stehen. Regio­nale Barrieren gibt es beim Rollout nicht, die Erwei­terung startet global. Krea­tive Hobby-Regis­seure können also jetzt komple­xere Inhalte veröf­fent­lichen. Es handelt sich um die größte Erhö­hung der Video­dauer, die es bislang bei TikTok gab. Zuvor ging es Mitte 2021 von einer Minute auf drei Minuten hoch.

TikTok: 600 Sekunden Video­spaß

TikTok jetzt mit 10-Minuten-Videos

TheVerge / ByteDance Vor fünf­ein­halb Jahren star­tete die chine­sische Firma ByteDance ihr soziales Video-Netz­werk TikTok. Damals wischten sich Anwender durch eine immer größer werdende Flut von 15-sekün­digen Clips. Das Entwick­ler­studio erschloss immer mehr Märkte, darunter auch Deutsch­land, und stei­gerte allmäh­lich die maxi­male Lauf­zeit der audio­visu­ellen Inhalte. Nun sind wir bei zehn Minuten ange­kommen, wie TheVerge berichtet. TikTok-Nutzer werden in der App oder in der Weban­wen­dung von einer Benach­rich­tigung über die Neuig­keit begrüßt. Ein Pres­sespre­cher erklärt, dass man sich immer neue Wege über­legt, wie man den Mitglie­dern einen Mehr­wert liefert.

Aller­dings profi­tieren nicht nur die User vom erhöhten Aufnahm­elimit. Mit den längeren Videos sei es „leichter zu mone­tari­sieren und die Leute länger auf der Platt­form zu halten.“ Momentan will der Konzern noch heraus­finden, wie er diese Videos am besten auf TikTok posi­tio­niert und präsen­tiert. Die längeren Film­chen würden nicht gut zwischen den kürzeren passen. Ein sepa­rater Start­bild­schirm für längere Videos wird in Betracht gezogen. Mit den zehn­minü­tigen Clips könnte TikTok Zuschauer von YouTube zu sich locken.

TikTok will es größer, die Konkur­renz kleiner

Während ByteDance also nach mehr Umfang strebt, gehen die Wett­bewerber ironi­scher­weise den umge­kehrten Weg. Sowohl YouTube mit Shorts als auch Snap­chat mit Spot­light sowie Insta­gram und Face­book mit Reels haben eine Alter­native etabliert. Somit haben Inhalts­ersteller jedweder Art ein brei­teres Platt­form-Angebot. Aller­dings verschwindet auf der anderen Seite ein Allein­stel­lungs­merkmal der Bran­chen­größen. Schließ­lich waren YouTube und Co. auf längere und TikTok auf kürzere Videos spezia­lisiert.

Indes möchte TikTok alters­gerechter werden.