Tiktok-Übernahme: Supermarktkette Walmart bietet mit

Walmart und Microsoft wollen das US-Geschäft von Tiktok übernehmen

Foto: Picture Alliance - dpa Der ameri­ka­ni­sche Super­markt-Riese Walmart tut sich mit Micro­soft zusammen, um das US-Geschäft der popu­lären Video-App Tiktok zu über­nehmen. Teil des Plans dabei ist, die App als Platt­form für Online-Verkäufe zu nutzen.

Die Inte­gra­tion von E-Commerce und Werbung bei Tiktok sei von Vorteil für Nutzer und Video-Autoren, erklärte Walmart in einer Stel­lung­nahme dem Sender CNBC und dem Finanz­dienst Bloom­berg. Walmart glaube, dass eine Part­ner­schaft mit Micro­soft rund um Tiktok in den USA dem Konzern einen wich­tigen Weg geben könnte, um Verbrau­cher zu errei­chen und auch eine Platt­form für andere Händler aufzu­bauen. Walmart konkur­riert im Online-Handel in den USA mit dem Bran­chen­primus Amazon.

Tiktok sei Sicher­heits­ri­siko für die USA

Foto: Picture Alliance - dpa Die Video-App gehört zum chine­si­schen Byte­dance-Konzern. US-Präsi­dent Donald Trump hatte ameri­ka­ni­schen Firmen und Bürgern Geschäfte mit Tiktok unter­sagt, das Verbot soll Mitte September greifen. Ohne einen Verkauf droht Tiktok damit das Aus in den USA. Trump bezeichnet Tiktok als Sicher­heits­ri­siko, weil über die App chine­si­sche Behörden Zugriff auf Daten von Ameri­ka­nern bekommen könnten. Tiktok und Byte­dance wiesen den Vorwurf zurück und zogen diese Woche vor Gericht.

Micro­soft verhan­delt derzeit über einen Kauf des Geschäfts von Tiktok in den USA sowie Kanada, Neusee­land und Austra­lien. Auch der Soft­ware-Konzern Oracle soll laut Medi­en­be­richten gemeinsam mit mehrere promi­nenten Start-up-Inves­toren an Tiktok inter­es­siert sein.