TikTok will einstweilige Verfügung gegen Download-Stopp

Die Betreiber der Video-App TikTok wollen unge­achtet der Gespräche über einen rettenden Deal den immer noch drohenden Down­load-Stopp in den USA rasch vor Gericht stoppen.

Im Streit um das drohende Downloadverbot für TikTok in den USA ist das Unternehmen vor ein Gericht gezogen

Foto: Picture Alliance / dpa In den Dauer­streit zwischen USA und China ist schon länger die bei Jugend­lichen popu­läre Video-App TikTok hinein­geraten, die einst als "musical.ly" gestartet war. Die Betreiber der Video-App TikTok wollen unge­achtet der Gespräche über einen rettenden Deal den immer noch drohenden Down­load-Stopp in den USA rasch vor Gericht stoppen.

TikTok bean­tragte gestern (Orts­zeit) bei einem Gericht in Washington eine einst­wei­lige Verfü­gung.

Down­load-Sperre verschoben

Foto: Picture Alliance / dpa TikTok sollte nach einer Entschei­dung der US-Regie­rung bereits am vergan­genen Montag aus den App Stores von Apple und Google in den USA verschwinden. Nachdem US-Präsi­dent Donald Trump am Wochen­ende einen Deal zwischen TikTok und den US-Konzernen Oracle und Walmart abge­segnet hatte, wurde die Frist um eine Woche verlän­gert.

Bisher kam keine endgül­tige Eini­gung zustande - und zudem gibt wider­sprüch­liche Angaben darüber, wer die Mehr­heit am globalen Geschäft von TikTok halten wird.

Trump will US-Kontrolle

Trump hatte betont, dass US-Inves­toren die Kontrolle bei TikTok bekommen würden. Aus den Mittei­lungen des Soft­ware-Konzerns Oracle und des Super­mark­triesen Walmart geht jedoch hervor, dass sie nur 20 Prozent an der neuen Firma TikTok Global halten werden.

Laut Medi­enbe­richten wird der bishe­rige Eigen­tümer, der chine­sische Konzern Byte­dance die rest­lichen 80 Prozent behalten. Washington argu­men­tiere aber, dass man von einer US-Kontrolle spre­chen könne, weil ameri­kani­sche Risi­koin­ves­toren 40 Prozent an Byte­dance hielten.

Trump sieht TikTok als Sicher­heits­risiko

Trump hatte TikTok als Sicher­heits­risiko bezeichnet, weil chine­sische Behörden über die App an Daten von Ameri­kanern kommen könnten. Er legte mit zwei Anord­nungen die Basis für das Aus der App in den USA. TikTok und Byte­dance beteu­erten hingegen, dass Daten von US-Nutzern in den USA gespei­chert würden und nicht nach China gingen.

Frust über Anti-Trump-Aktion?

US-Präsi­dent Trump soll sauer auf TikTok sein, weil dort eine Aktion gegen seinen Wahl­kampf verab­redet worden sei. Trump-Kritiker hatten in großem Stile Eintritts­karten für seine Wahl­ver­anstal­tung in Tulsa geor­dert und waren dann fern geblieben - wie tagesschau.de berich­tete -, was zu leeren Rängen und damit nega­tiven Bildern führte.