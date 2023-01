TikTok: Direktnachrichten an alle User sind jetzt möglich

Nun können Sie jedem Inhalts­ersteller in TikTok kontak­tieren, ohne ihm folgen zu müssen. Aller­dings nur, wenn die jewei­lige Person das auch will. Die Funk­tion lässt sich deak­tivieren.

Das Post­fach vieler TikTok-Nutzer dürfte sich ab sofort deut­lich mehr füllen, denn das Entwick­ler­studio hat die Direkt­nach­richten an alle entfes­selt. Zuvor war es nur einer kleinen Anzahl von Usern gestattet, jeden umge­hend kontak­tieren zu können. Zwar war es bereits seit geraumer Zeit im sozialen Video-Netz­werk möglich, sich zu texten, aber eben nur, wenn man sich folgt. Jedwede Inhalts­ersteller lassen sich mit dem jüngsten Update auch ohne diesen Zwang anschreiben. Doch keine Angst, in den Einstel­lungen kann man die Post von Fremden deak­tivieren.

TikTok: Direkt­nach­richten ohne Grenzen

Direktnachrichten an alle sind da

ByteDance Wer den beliebten Social-Media-Dienst TikTok auf seinem Android-Smart­phone oder iPhone benutzt, sollte in Bälde eine E-Mail erhalten. In dieser teilt das Entwick­ler­studio ByteDance mit, dass es ab sofort Direkt­nach­richten ohne Restrik­tionen gibt. Man muss also niemandem mehr folgen, um ihm eine Mittei­lung zukommen zu lassen. Anschei­nend wird das Feature server­seitig ausge­rollt. Zumin­dest ist von einem notwen­digen Update keine Rede. Sollte die Funk­tion bei Ihnen nicht verfügbar sein, könnte eine Aktua­lisie­rung aber einen Versuch wert sein.

Im November 2022 führte das Team die Direkt­nach­richten für alle in einer kleinen Test­gruppe ein. Nun soll jeder von dieser Erwei­terung profi­tieren. Der Anbieter erhofft sich dadurch mehr Inter­akti­vität und es sei Teil des Ziels, das ulti­mative soziale Netz­werk zu werden. Wir wurden durch PhoneArena auf das neue Feature aufmerksam.

Direkt­nach­richten von Fremden sind deak­tivierbar

Direktnachrichten in TikTok limitieren

ByteDance Je mehr Bekannt­heit man auf TikTok hat, desto höher ist die Wahr­schein­lich­keit, kontak­tiert zu werden. Doch nicht immer gibt es Fanpost, Provo­kationen und Drohungen gehören leider auch zum virtu­ellen Alltag. Deshalb ist es wichtig, dass ByteDance die neue Direkt­nach­richten-Funk­tion optional gestaltet hat. In den Einstel­lungen der Direkt­nach­richten lässt sich fest­legen, wer einem schreiben darf. Es stehen die Optionen „Jeder“, „Freunde“ oder „Niemand“ zur Auswahl. So können Sie Beläs­tigungen einen Riegel vorschieben.

Aktuell ist noch unklar, wie lange wir noch hier­zulande die Platt­form nutzen können. TikTok werden Daten­schutz­ver­stöße von der EU-Kommis­sion vorge­worfen.