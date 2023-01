Tiktok: Video-App droht ein Verbot in der EU

Die EU-Kommis­sion hat dem Chef der beliebten Video-App Tiktok, Shou Zi Chew, weit­rei­chende Sank­tionen ange­droht, sollte sich sein Unter­nehmen in Zukunft nicht an euro­päi­sche Regeln halten. Es sei nicht hinnehmbar, dass Nutzer über scheinbar lustige und harm­lose Features inner­halb von wenigen Sekunden zu gefähr­lichen und manchmal sogar lebens­bedroh­lichen Inhalten gelangten, ließ EU-Kommissar Thierry Breton am Donnerstag nach einem Gespräch mit Chew mitteilen.

Er sei auch besorgt über Vorwürfe, dass Jour­nalisten ausspio­niert würden und perso­nen­bezo­gene Daten an Orte außer­halb Europas über­mit­telt würden.

"Wir werden nicht zögern, alle mögli­chen Sank­tionen zu beschließen..."

Bild: picture alliance/dpa/XinHua | - "Ich habe Tiktok CEO Shou Zi Chew sehr deut­lich signa­lisiert, dass es notwendig ist, sich verstärkt um die Einhal­tung der EU-Rechts­vor­schriften zu Daten­schutz, Urhe­ber­rechten und Online-Platt­formen zu kümmern", teilte Breton mit. Das gelte insbe­son­dere für das neue EU-Gesetz über digi­tale Dienste (Digital Services Act, DSA), das für große Platt­formen ab dem 1. September dieses Jahres anwendbar ist.

"Wir werden nicht zögern, alle mögli­chen Sank­tionen zu beschließen, wenn Prüfungen nicht die volle Einhal­tung erkennen lassen", ergänzte er. Das neue EU-Gesetz ermög­liche bei wieder­holten schweren Verstößen, die das Leben oder die Sicher­heit von Menschen gefähr­deten, auch ein Verbot von Diensten in der EU.

Vorwürfe gegen Tiktok

Die zum chine­sischen Byte­dance-Konzern gehö­rende Inter­net­platt­form Tiktok ist schon lange unter anderem wegen unzu­rei­chender Daten­sicher­heit und Mangel an Schutz junger Nutze­rinnen und Nutzer in der Kritik.

Befürchtet wird etwa, dass der chine­sische Staat Zugriff auf Tiktok-Daten haben könnte. Tiktok weist das zurück.

