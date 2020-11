Glasfaserausbau: Kooperation gegen Tiefbau-Engpass

Ein Job mit Zukunft ist der des Kabel­lei­tungs­tief­bauers. Derzeit ist er sehr nachge­fragt, denn der Kabel­lei­tungs­tief­bauer wird benö­tigt, um Glas­faser in die Erde zu verlegen. „Der Tiefbau ist der Flaschen­hals im Breit­band­ausbau“, sagte Stephan Albers, Geschäfts­führer des Bundes­ver­bands Breit­band­kom­muni­kation (Breko), 2019 bei der Präsen­tation der Studie „Tief­bau­kapa­zitäten als Engpass für den FTTB/H-Ausbau?“, die der Breko beim Wissen­schaft­lichen Institut für Infra­struktur und Kommu­nika­tions­dienste (WIK) in Auftrag gab.

EWE/Christian Kerber Das Ergebnis der Studie: Von 2016 bis 2018 sind die Preise im Tiefbau durch­schnitt­lich um 30 Prozent gestiegen. Was in zwei Jahren geschah, brauchte zuvor sieben Jahre. Ein eindeu­tiges Indiz für die große Nach­frage nach Tief­bau­kapa­zitäten, die der Breit­band­ausbau hervor­ruft. Ändert sich nichts, geht die WIK-Studie davon aus, dass bis 2025 nur die Hälfte der Bevöl­kerung einen Glas­faser­anschluss besitzen wird. Und: „Wenn Tief­bau­preise steigen, bekommen Netz­betreiber Probleme mit ihrem Busi­ness Case“, erklärte Breko-Geschäfts­führer Albers. Für die Verlegung von Glasfaser müssen Straßen und Gehwege geöffnet werden. Daher ist die Nachfrage nach Tiefbauunternehmen hoch, deren Kapazitäten sind begrenzt.

Kommunen bauen und kontrol­lieren

Um dem vorzu­beugen, haben Voda­fone und die Stadt Düssel­dorf, Sitz der Deutsch­land­zen­trale des TK-Riesen, eine Verein­barung für den weiteren Gigabit-Ausbau der Landes­haupt­stadt unter­zeichnet. Bislang versorgt Voda­fone 320 000 Düssel­dorfer Kabel­haus­halte mit Gigabit-Anschlüssen. Der Ausbau des Kabel­netzes kommt ohne Tief­bau­arbeiten aus. Nun sollen aber auch die Düssel­dorfer Haus­halte ohne Kabel­anschluss Glas­faser erhalten. In dem verein­barten Infra­struk­tur­modell baut die Stadt Düssel­dorf in größeren Ausbau­gebieten eine passive Infra­struktur bis zu den Ge­bäuden auf. Voda­fone nutzt diese Infra­struktur und verlegt Glas­faser. Im Stadt­teil Witt­laer steht der Baube­ginn kurz bevor. Die Planungen für Düssel­dorf-Lörick sind bereits ange­laufen.

Auch im Kreis Gifhorn werden Tief­bau­arbeiten geplant. Die Deut­sche Glas­faser will in Aden­büttel, Meine, Rötges­büttel, Schwülper und Vordorf ein FTTH-Netz er­richten. Etwas weiter östlich von Gifhorn ist die Deut­sche Glas­faser in Uetze aktiv. Auch hier konnte die Nach­fra­gebün­delung erfolg­reich abge­schlossen werden, sodass Baumaß­nahmen nun geplant werden können. Die stehen im bran­den­bur­gischen Nu­thetal in den Orts­teilen Berg­holz-Rehbrücke, Fahl­horst, Nudow, Phil­ipps­thal, Saar­mund und Trems­dorf kurz bevor. Auch hier wird mit der Kommune zusam­men­gear­beitet. Die Gemeinde kontrol­liert und doku­men­tiert im Vorfeld jeden Ausbau­bereich der Deut­schen Glas­faser. Nach Been­digung der Arbeiten nimmt sie auch die Arbeiten an allen öffent­lichen Ober­flä­chen ab. Vodafone-Deutschland-CEO Hannes Ametsreiter (l.) und Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller unterzeichnen die gemeinsame Kooperation für den Breitbandausbau

Telekom will Wies­badener Stadt­teile erschließen

Auch die Deut­sche Telekom, die aufgrund ihrer Baupro­jekte relativ viele Tief­bau­kapa­zitäten bindet, koope­riert mit Kommunen wie etwa Wies­baden. In einer gemein­samen Absichts­erklä­rung legten beide Parteien den Netz­ausbau für 20 000 Haus­halte in den Stadt­teilen Westend und Biebrich fest. Die Vorver­mark­tung läuft noch bis Mitte De­zember 2020. „Hier sind wir bereits auf einem guten Weg, doch rund 200 Verträge fehlen noch“, sagt Hartmut Müller, zustän­diger Regio­nal­manager der Telekom. Sind die einge­holt, sollen Anfang 2021 die Bagger anrollen.

Darüber hinaus kündigte die Telekom an, Gewer­bege­biete in 41 Kommunen mit Glas­faser­anschlüssen zu versorgen. Die Vorver­mark­tungen laufen. Der Ausbau soll im kommenden Jahr beginnen. Das gilt auch für die Orte Gundels­heim, Neudenau und Offenau. Dabei wird es hier aber nur im Gewer­bege­biet in Gundels­heim Gigabit-Speed geben. Für die übrigen rund 1600 Haus­halte wird ledig­lich das Tele­fon­netz auf maximal 250 MBit/s ertüch­tigt. Auch dafür ist Tiefbau notwendig, um die Glas­faser bis zum Verteiler an der Straße zu führen.

Hessisch Olden­dorf in der Verlän­gerung

Im nieder­säch­sischen Vechta hat der Energie- und Tele­kom­muni­kati­ons­ver­sorger EWE die Bauar­beiten bereits beendet. In den Stadt­teilen Stuken­borg, Peters­burg, Vechta-West und Vechta-Nord können nun 4500 Haus­halte einen Glas­faser­haus­anschluss bei EWE bestellen. In der Region rund um die Landes­haupt­stadt Hannover versorgt der Netz­betreiber htp Kommunen mit Glas­faser. In Adensen, Haller­burg, Groß Escherde und Klein Escherde star­tete htp unlängst die Vorver­mark­tung. In Hessisch Olden­dorf geht sie hingegen in die Verlän­gerung. Von 22 Orts­teilen im Stadt­gebiet haben sich 21 bereits für den Glas­faser­ausbau mit htp entschieden. Allein der Kernort fehlt noch. „Es wäre fatal, wenn ausge­rechnet der Hauptort auf Jahre ohne stabile Internet-Versor­gung auskommen müsste“, sagt htp-Geschäfts­führer Thomas Heit­mann. Sicher­lich wird hier die Kommune gleich­falls die Werbe­trommel für den Glas­faser­ausbau rühren.